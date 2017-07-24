《SAFT专栏》全球投资者开始青睐股票 精明押注还是高位接盘？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透7月21日 - 在股指升至纪录高位之际，全球共同基金和上市交易基金(ETF)投资者可能觉得，长期以来买债券卖股票的投资思路已经到了转变的时候。

这或许是由于散户投资者一向有高位接盘的传奇本领，也可能是对全球再通胀的一次精明押注。

自这一场严重金融危机以来，全球共同基金和ETF投资者的整体趋势一直是加码债券，减持股票。全球锁定在股票投资工具中的资金占比从2007年的逾90%降至现在的约70%。虽然2010年美国基金这一占比数字降至约60%的低点，现在反弹至67%，但股票基金过去几年多数时间遭遇资金净流出，只有2016年美国大选后是例外。

“去股票化”的热潮部分由于个人投资者伤痕累累，也是因为养老基金为寻求对冲长期债务而大规模购入长债，但现在这股投资潮的成本未免昂贵。

在过去五年，标准普尔500指数.SPX的年回报率在13.4%，而10年期美债的回报率仅为2.3%。

但目前，原本在美国开始的增加股票曝险的温和趋势，似乎正转变为一种全球性现象，可能是因为面对股市低波动率一路走高的局面，最后的空头势力也低头认输了。还有一个可能的因素是，主要央行都在暗示他们终将开始削减数以万亿(照)美元计的债券持仓。

“我们发现越来越多的证据表明，逐步削减投资组合中的股票持仓并代之以债券的所谓去股权化进程，已经俨然走到了终点。”法国兴业银行分析师Alain Bokobza在客户报告中写道。

“公债收益率的逐步上升（让再通胀再度兴起）可能是推动再证券化的主要动力。公债收益率上升意味着现有债券投资组合（低配债券）蒙受损失，因当收益率升高时，投资者的风险预算倾向于增加（加码股票）。”

在欧洲，随着债券收益率触底，今年基金持仓中的股票占比已经相应上升，从2016年中时不到60%的低位，升至目前的约65%。流入欧洲股票基金的资金已经转为正值，截至今年1月已经连续18个下降的股票基金资产，目前也呈现快速增长，事实上增长速度已创下2009年股市触底以来的最高。

**明智的押注还是历史重现？**

毫无疑问，基金资金从债市流回到股市将对市场产生重大影响。股票配比增加10个百分点，意味着全球高达2.3万亿美元的资金流向发生改变。而2007年以来债券基金的净流入规模接近1.8万亿美元。

值得注意的是，上述债券基金资金流入之际，正值主要央行为了促生通货再膨胀而大量买入债券。现在，同样是这些央行似乎正准备改弦易辙。欧洲央行料将在未来几个月的某个时候宣布缩减购债计划，不过该央行目前承诺每月购买600亿欧元债券至少持续至12月。外界还广泛预期美联储将开始缩减4.5万亿美元的债券持仓，时间可能是在年底，或者更早。

若果真如此，股票和债券的相对吸引力肯定会发生变化。与标普500指数相比，较长期美国公债已经变得更具波动性。

然而，尽管主要央行表示他们希望缩减，但通胀现实更加棘手。美国通胀率进一步跌离美联储2%的目标，欧元区核心通胀率依旧徘徊在1%左右。

那听起来并不像对股市有利的通货再膨胀。此外，随着各家央行出脱公债，股市波动性可能跟随债市波动性升高，特别是削减公债之际经济消息面却显得杂乱的时候，而这种情况很有可能发生。

尽管基金、尤其是上市交易基金(ETF)多为机构所持有，但是比起在股市追高，在利率这么低的情况下出售公债，是个很容易理解的直观选择。

在网路泡沫与金融危机这两大事件发生前，散户投资者做了自己最擅长的事：涨什么就买什么。

基金投资组合向股票靠拢的再平衡可能迟早会发生，只不过有可能再次证明是可靠的卖出信号。(完)