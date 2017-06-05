《SAFT专栏》即使就业增长放缓 美联储仍有理由按步就班升息

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透6月2日 - 美国就业增长或许正在放缓，可能暗示衰退的风险升高，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)策略上不乏理由按步就班地升息。

那是因为在利率仍处于极低的水准下，美联储面临了不对称的压力，必须在当前的利率和下限为零之间留出更多的空间，这几个基点的空间可以作为当经济下行成真时的弹药。

上个月美国新增就业岗位降至13.8万个，较12个月平均值少了20%，且远低于市场预期。前两个月的新增就业岗位也下修了6.6万个，使得三个月的均值来到12.1万个，较前三个月的增幅少了三分之一。

在经济持续扩张下，也不是没有出现过这种短暂波动的情况，现在就担心经济近期恐怕会下滑是时过早。即使就业创造情况并不理想，使得美联储片面的升息理由顿失所依，但也不必因此就认为美联储会在升息一事上缩手。市场预期美联储今年还会再升息两次，其中一次是在6月14日。

不过，倘若美国长期以来的经济扩张正在走向衰退，那么问题在于它会以怎样的方式开始。

“就业增长放缓通常引发衰退风险疑虑。在我们看来，就业增长是更有力的衰退指标之一，若就业增长减缓，我们总是认真对待。在以往周期中，就业增长(相对于复苏时期平均水平)减缓，要比经济衰退早9-12个月出现，因此如果就业增长继续走软，我们会认为这是一个负面信号，”巴克莱分析师Michael Gapen在数据公布后在给客户的报告中写道。

就业增长放缓有可能是受季节性因素影响，也可能是因为被Gapen称作的“选举后狂喜”逐渐消退。

在让人相信通胀率将很快回升方面，就业数据未起到任何作用，因为尽管失业率处于17年低位，但平均时薪较上年同期仅增长2.5%。根据美联储偏好的指标(即个人消费支出物价指数)，目前通胀率仅为1.7%，正在远离2%的目标水准。

如果就业创造趋势持续偏向下行，而通胀率纹风不动，那么美联储通常会暗示愿意放缓其预期的升息节奏的讯号。但如果通胀上升得不够充分、就业创造的速度也仅略高于跟得上人口增长所需的速度，那么在6月之后继续升息的理由就摇摇欲坠了，更遑论缩减资产负债表。

还有，别忘记5月失业率下降的主因是劳动大军萎缩。

**就业与通胀的拔河**

美联储理事布雷纳德在5月30日的演说中也承认这种反差。

“迹象显示经济接近全面就业，但数据也指向通胀暂时性的进展或在放缓，我见到这两者之间有一些拉锯。”布雷纳德说。“如果就业增长和通胀缺乏进展的拔河持续下去，我可能会重新评估预期中的未来升息路径，但眼下就做出这样的结论言之过早。”

做此结论或许仍言之过早，你得从布雷纳德演说的其他地方来解读才能理解原因。

“在中性实质利率位处历来较低水平的情况下，为确保传统政策拥有应对意外不利情势发展的空间，因此在持续基础上达成委员会对通胀的对称性目标于当前环境下就显得格外重要，”布雷纳德表示。

换言之，尽管她强调让通胀达到美联储希望的水平是件重要的事，但她承认这件事目前之所以重要，很大一部分是由于此事和调升利率同步进行。

布雷纳德进一步阐明，在失业率一再下滑之际维持资产负债表规模稳定的好处之一，就是使“联邦基金利率调高的速度快于在缩表情况下可能达到的速度，更快到达那种一旦情势恶化可允许下调的水平。”

美联储接下来再升息两次，联邦基金利率达到3%长期中性利率的过程完成近半，布雷纳德似乎期待可以宣告胜利而大功告成。

一种明显的可能是，即使创造就业情况持续表现不佳，但美联储今年还是再加息两次，接下来会降息，而资产负债表或许根本就不会开始削减。

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券) (完)