《SAFT专栏》货币政策“新常态”意味着股市也要面对新常态

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透9月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储)意识到政策进入“新常态”，投资者也得接受新常态。

享受了几个月几乎无可比拟的宁静之后，全球市场上周上演了温和下跌。紧张的交易员们不知怎么地就说服了自己，认为美联储鸽派理事布雷纳德周一讲话时会发出更接近升息的信号。

但布雷纳德并没有暗示9月会升息，反而认为货币政策进入“新常态”，暗示升息进程将非常缓慢。

“在现在的新常态下风险管理不对称，告诫我们在去除政策宽松时应当审慎行事，”布雷纳德表示，指出“无法适当应对意外疲软的风险上升”。

布雷纳德并直言日本和欧洲的教训。日本和欧洲央行的非常规政策未能带来预期的刺激效果。

“惊人的是，尽管欧元区和日本都采取积极且富有创意的货币政策，通胀仍然低于目标水平。这些经济体的经验突显出可能陷于低增长、低通胀、低通胀预期环境的风险，并表明政策的方向应该是尽可能降低美国经济落入这类情况的风险。”

虽然了无新意，但是美联储下周开会，身为进入会前缄默期之前最后一位发表预定演说的美联储官员，布雷纳德的表现不像是在为意外升息舖路。

风险市场大喜过望，股市和债市上涨，美元下跌。期货市场暗示的9月升息可能性从昨天的24%降至15%，充分反映年内首次升息可能的日期在12月，也就是11月8日总统大选之后。

光是美联储将缓步升息，且利率正常化可能还要很长一段时期才会发生，并不代表未来就会有强劲的报酬。

根据巴克莱计算，欧洲央行和日本央行目前以一年约2万亿美元的速度买进债券，基本上吸纳了过去一年所有净增的美元、日圆和欧元计价新主权债、公司债和资产担保债券。

这协助整体美国股市一年来上涨了6%，但有充分的理由认为这些涨势以及过去几年的涨势，都是向未来透支的。

**慢速失血**

别忘记当债券收益率下降时，流动性早已流入其他高收益和风险性工具，比如波动性低的股市。

摩根大通衍生品及量化研究部门全球主管Marko Kolanovic上周公布的研究报告称，利率正常化即便是以极缓慢的速度推进，也将会给市场带来难题。

“举例而言，假设央行以三年的时间非常缓慢地让政策回归常态而经济并没有停滞的话，那么在那段期间股票报酬率可能是近零水平，”Kolanovic称。

股市的回报率通常是每年7%左右，但在那三年中，央行所抽离的流动性约有20%将或多或少地抵消掉股市报酬率。而债券以当前的收益率而言，整体回报率也将是负值。

而这还算是结局好一点儿的假设情境。

如果央行快速行动，或者投资者试图走在紧缩周期前面，则可能一次跌到底。

这当然是央行不会在9月开始利率正常化的一个重要原因，即使一如预期在12月升息，也不太可能在明年多次升息。

这并不是说美联储在管理市场风险。美联储应该缓慢行动的理由是充足的，正如布雷纳德阐释的那样。通胀率低于美联储的2%目标已经超过50个月时间。按照通胀率和经济成长率判断，当前非常低的利率，不同于10或15年前会达到的利率水平。一直以来美联储对此看法错误是可以理解的，但过去很长一段时间以来经济成长率非常低，而且中性利率明显偏低，目前试图迅速实现利率正常化是毫无意义的，从风险角度来看，意义更小。

就像美联储难以意识到经济“新常态”一样，投资者也差不多。极低的利率促使他们投资于风险较高资产，但他们尚未调整对回报率的预期。

这个痛苦的过程，将是未来几年的重大主题之一。(完)