《SAFT专栏》美联储QE退场时或推出前瞻性指引来减轻市场阵痛

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 James Saft
路透11月21日 -如果你想知道叶伦当选美联储主席后会采取什么措施，那你不能盯着她在国会上发表的证词。你要看伯南克说什么才靠谱。
叶伦出任联储主席的提名获得了参议院金融委员会批准，她将如愿出任这个职位。不过真正关键的东西在伯南克的讲话里，以及周三公布的美联储会议纪录里。在即将离任之际，伯南克讲话不再含蓄。
这是未来的逻辑：美联储将缩减刺激措施，可能会在明年初，并会适时通过提供某种前瞻性指引来缓和退出的阵痛。也可能会稍稍调整美联储向银行储备支付的利息，不过这种可能性要低得多。
前瞻性指引是央行官员做出某种承诺，承诺如果特定条件一直持续，将把利率保持在特定的水平。由此，前瞻性指引可能是在失业率跌破目前设定的触发点6.5%之前，也可能最低是5.5%之前，利率将保持在零水准附近。
伯南克在本周的讲话中表示：“即便是失业率降至6.5%以下...委员会也可能会耐心寻找有关就业市场足够强劲的迹象，然后才会考虑上调(联邦基金利率)。”
至于原因为何，没有人说个清楚，但这看来似乎是美联储官员们对于买债功效存有一丝疑问，同时也有点担心随之而来的各种风险。
伯南克指出，买债“的缺点与前瞻利率指引没有关联性，其中包括损害证券市场运作，以及美联储在规模更大的资产负债表下运行所造成的额外复杂性。”
美联储现正担心的是，今年夏天缩减购债前的沟通行动遭到误解，许多投资人认为其举动是收紧货币政策。这似乎就能解释为什么要让缩减购债与程度更强的前瞻指引相挂钩。美联储希望这样做能够降低缩减购债对市场的冲击，实际上就是央行缓慢缩减购债时不要造成太大的摩擦。
另一种可能，就是美联储也会对支付储备的利息进行调整，料将维持一些工具继续运作，使其减少对银行存放在联储存款的支息，而同时不会打乱重要的货币市场体系。
这么做的一大好处，在于这代表美联储采取实际行动，而不只是口头承诺。尽管如此，这么做本身恐怕难以对银行的行为造成深远的影响。
**种种难题**
因此，美联储可能在缩减购债的同给出甜头，但那可能是3月以后的事。尽管伯南克将在12月联邦公开市场委员会(FOMC)会议后召开记者会，他可能衷心希望把这个决议和相关解说留给下一任主席去做。
叶伦势必得要与购债计划共处，而由于前瞻指引实际上就是有效沟通，若要将缩减购债及前瞻引导挂钩，由她来提出并掌控可谓合情合理。
当然整个计划存在一些问题。
美联储担心的是，市场会像上一次承诺缩减购债的时候一样认为这是紧缩政策。美联储希望前瞻指引的效果是就算他们停止买债，利率能够持续停留于低档。各金融市场收紧，带动长期利率上扬，这不单纯是因为他们不了解美联储想法，而是因为他们把减少买债看得比美联储想要见到的结果更为重要。
量化宽松的意义并不单纯只是推动人们承担风险，并将部分帐面利得拿来消费，量化宽松同时也让附带更高风险的证券价格上扬。情势若反转意味着包括长天期债券在内的风险较高证券利率升高。
此外，前瞻指引的整个假设前提，就是各市场会相信央行官员们的谈话内容。理论上而言这很美好，但实际上投资人知道，今日所立下的承诺，和未来数年后要实践的状况会有所不同。
当我们被问到用真金白银买进真正的债券、拿来和未来状况的口头承诺作比较时，没有人可以完全知道是押注市场把钱财摆在首位，还是让口头承诺占据优先。
缩减购债虽然可能意义非凡，但总免不了得历经阵痛及付出代价。(完)
(编译 王洋/张明钧; 审校 艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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