《SAFT专栏》量化宽松逐渐生效 富人受到格外垂青

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 白云

路透8月28日电---说到量化宽松带来的水涨船高效果,似乎是把一些船托举得比另外一些船更高.

上周英国央行公布的研究显示,其规模3,250亿英镑的债券购买措施格外垂青最富裕人群,推高了他们的资产价值.

目前许多人预计美国或其它国家即将推出新一轮量化宽松(QE)措施,在这个时候,英国央行的报告读起来让人有点郁闷,它又向大家展示了一个例子,就是在危机的缓解过程中,提升富人利益扮演着核心的角色.

QE将股市推高了26%,若没有QE,将无从实现这样的涨幅.这把英国家庭财富的名义价值推高近1万亿美元,不过,由於5%的最富有人群持有40%的金融资产,因此绝大多数财富增值被最富有的那帮人独享.

与单纯降息不一样,QE是通过数个渠道来影响经济,其中有数个渠道会推高资产价格.首先,最简单也是最强有力的渠道是,当央行增发新币购买国债,卖出国债的人面临一个问题:如何处置卖国债获得的钱.很多人会选择将这些钱重新投入股市和公司债,从而推高资产价格.

此外,QE带来的流动性--比如在市场中四处流动的资金--将通过人为提升市场信心,支撑资产价格,这些流动性让人相信,当有人想抛售资产时,市场就在那里等着你行动.

确实有好理由可以质疑这两类资产升值都是虚幻的.不过当下那些流动性确实是资产所有人能够获得的,可通过房屋等其它资产抵押借入的,或通过互换安排获得的现金.

虽然QE可通过资产增值带来的财富效应,或者更宏观地通过提高整体经济增速,来改善企业获利能力,但根据英国央行数据,QE不大可能像把企业股价推高26%那样,将企业的长期价值也提高26%.那使得因QE而上涨的股价变得很脆弱,股市要麽需要更多QE做支撑,但这样带来的效益会逐日递减,要麽就需要来场真正的经济复苏,而这点实现的可能性更小.

所谓的流动性溢价或许也不会长期持续.要记住,一厢情愿认为市场总在等候并欢迎大家出脱资产的前提假设,也是金融机构和储户们在2008年陷入麻烦的原因之一.

**尽管存在公平问题,QE的确有提振作用**

这并不表示QE没有提振经济增长,它明显起到提振作用.然而,它的确格外垂青某些人.还有一点不明确的是,基於金融市场的QE能否在长期内带来可观的经风险调整回报.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯是倡导采取更有力政策措施的少数派之一.埃文斯周一在香港呼吁美联储重启债券购买措施,并维持购债措施直到失业状况出现持续改善,该策略一经采用,或许会改变QE偏向让富人受益的状况.相比之下,克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托要谨慎得多,他认为货币政策能起到的效果有限.

最後决定毫无疑问将由美国联邦公开市场(FOMC)在9月会议上作出,但贝南克本周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上的讲话或能为央行决定提供一些线索.

具有讽刺意味的是,英国央行研究报告没有提及QE的另外一个影响,即本质上来说,QE是对金融中介的补贴.几乎可以肯定的是,大赢家不仅仅是手中资产因为QE而增值的那些人,还有那些靠金融市场谋生的人.这与银行业享受的特别待遇非常相似,又是一个体现不良行为和市场失败反倒得到奖励的例子.

英国央行肯定对此尤其感到忿懑,总的来说,该央行似乎非常清楚英国民众太过於依赖金融业.

最终,想摆脱欧洲债务危机,可以分两步完成.首先,要减少债务,最好是慢慢减少.QE在这方面明显发挥了作用.

然而,真正的重点是要提高经济产能,最好是提高可出口商品的产能.QE也许导致这个过程的大幅滞後,因为QE继续赋予金融中介高人一等的地位,而从历史表现看,金融中介总错误地将资本从出口行业转走,投向那些能让金融机构获取最大利润的领域,这点料你也能猜到.

就算现在能享受QE福利的人,未来某天也可能会为QE感到後悔莫及.

浏览英国央行研究报告,请点选(here)(完)

--译文审校 王冠中

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