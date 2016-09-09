《SAFT专栏》自然资源类股颇具吸引力 但为什么不受待见？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透9月8日 - 如果说投资大宗商品是不看好人类的创新能力，那么购买自然资源类股就是对此的对冲，押注同期生产率将会提高。这是因为与建立大宗商品曝险不同，购买该板块股票同时也会受益于生产企业对储备、生产工艺和效率整体提高方面可能进行的改善。

但是还有反面证据：国际清算银行(BIS)研究显示，大型投资者过去10-15年对大宗商品的投资并没有获得预期结果。走势波动较小、与股票相关性低吸引了投资者，但投资者的入场导致这两项指标上升，反手给投资者一击。换句话说，一旦大型投资者进入大宗商品市场，这些资产开始表现得与其他金融市场无异。

而且人类的创新一直很有效，由于水力压裂和新矿藏的发现，推动能源价格下跌。

标准普尔自然资源指数尽管一年上涨了15%，但过去五年按年跌5.85%，过去10年按年下跌1.34%。

这能说明一些资源股投资被轻视的特征，价值投资公司GMO的Jeremy Grantham和Lucas White在一份报告中称之为“只有亲妈才会待见的投资”。

他们的表现或许不令人满意，但从多项指标来看，资源类股的定价合理，且可以使投资多样化，而且可以抗通胀(如果通胀回落，债券和股票受创，那么这类投资就会魅力尽显)。

“长期来看，这种投资可以带来与股市相当的回报，但与整体股市的关联较低甚至是负相关，”Grantham和White写道。

“对冲基金投资者为了获得彼此不怎么关联的资产类别的回报，大体可以接受低于股市的投资回报，因此获得低关联至负相关的股市回报应非常令人兴奋。实际上，要对投资大宗商品生产商变得兴奋，并不需要了解其他的东西。”

GMO指出，过去46年，不仅能源和金属类股表现超过美股其他板块，一半资源搭配一半其他类股这种投资组合的波动性也明显更低。

**通缩之痛**

长期而言，大宗商品类股表现远优于商品本身。扣除通胀因素，油价自1925年以来实际每年仅涨0.5%，油气企业类股经通胀调整后年涨幅则超过8%。同期工业金属亦然。扣除通胀后的铜价年涨0.2%，铝价跌1.7%，但工业金属类股的年回报率为8.6%。

这不仅是因为效率提高，而且更主要的原因在于，对于那些持有自然资源类股的投资者而言，该市场带来较大的股票风险溢价。投资者在规避自然资源类股，就像我们最近看到的那样，同时自然资源产品的价格出现剧烈波动，而且与经济周期密切相关。这限制了其估值，并推升了股票风险溢价。

在通胀率非常低，并且全球经济一大部分面临通缩威胁之际，说服自己买入自然资源股票并不容易。此外，还有未来经济增速疲软的隐忧，特别是像中国这种过去20年一直大量购买自然资源的地区，这种担心已经明显反映在当前的价格中。

而这种担忧的另一面却是，自然资源类股确实能提供一定对抗通胀的保护。

过去经验中，资源类股不但能够提供对抗通胀的保护，在通胀压力最大的时期，实际上更大幅提升购买力。在美国通胀率超过5%的最近八段时期，自然资源类股的年回报率超过6%；而标普500指数.SPX落后于通胀率1.6%，也就是购买力折损了相同幅度。

还要记住，姑且不管是好是坏，这次情况将不同以往。我们从未有过像现在这种低通胀时期的经历，当前除了低通胀之外，还有大规模的央行资产购买活动，以及随之而来的金融资产估值上升。

当通胀来临时，不光是债券一如往常一样受到重击，随着股市感受到央行撤走托市措施的强烈冲击，整体股市也可能弱于以往通胀时期的表现。

稍微将投资组合分散到不受待见的自然资源类股，很可能非常值回票价。(完)

(审校 李春喜/高琦/蔡美珍)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)