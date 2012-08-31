《SAFT专栏》人民币如今也变成中国的问题

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 戴素萍/肖群英
路透8月29日电---这麽久以来人民币一直都是中国贸易夥伴的眼中钉,如今它似乎不只是中国的货币,也是中国的问题.
在外界担心中国经济可能颠簸着陆的背景下,人民币市场现在明显成为双向波动的市场,在过去一年来兑美元大致持平,远汇市场反映了未来一年将会贬值.
这极大地改变了市场对人民币的预期,无论是在国内,还是在国外,而且这也令中国央行旨在缓冲全球经济放缓冲击的努力,变得异常复杂起来.
自2005年中国汇改允许人民币升值以来,金融市场最有把握的事情之一就是人民币兑美元似乎会一路走扬.中国出口成长和国外直接投资强劲等基本面因素,以及不能错过热门资产的心态,均推动人民币升值.
但情况明显改变了,这种改变一旦发生,要减轻经济放缓对中国的冲击就会面临问题.而如果持续如此,或许将从根本上重塑全球金融市场的态势.
中国第二季国际收支数据显示,资本与金融帐逆差710亿美元,经常帐为顺差近600亿美元.长久以来强劲的出口成长,如今也疲弱不振,6月仅较上年同期小幅成长.
这意味着中国央行的外汇储备成长放缓,仅有2.5%的增幅,甚至可以预料到其可能开始出现下滑.此外,个人和企业现在也不急於将美元获利立刻换回成人民币,鉴於人民币的前景,这也是可以理解的.如果这股趋势深植,那麽中国和全球其他国家可能就会看到人民币一波延长的弱势,而这将加剧贸易的紧张.中国央行可能会动用一些储备来抑制或逆转人民币的跌势--的确,其可能已经这麽做过--然除非情况恶化,否则很难期待中国央行会一直这麽做.
此外,由於外汇储备成长实际上是种货币刺激,在正值中国当局为了经济可能硬着陆而焦头烂额时,由热钱流动或其他原因所造成的央行资产负债表萎缩会有紧缩效果,这将来得不是时候.
这也让中国更难降息来刺激经济.利率下滑可能只会降低人民币的吸引力,而且可能加速资本外逃,进而引发恶性循环.对中国当局而言,这标志着一个重大的态势改变,使得它们可能最需要动用政策工具时,其采取行动的空间却受到限制.
**影响不一**
可以肯定的是,人民币走软甚至双向波动的影响堪称好坏参半,其利弊波及全世界.众多的贸易夥伴国对此不会欢迎,尤其是在中国的主要竞争对手想方设法摆脱其高额债务,导致出口市场整体上竞争日趋激烈之际.
从较长期来看,若这促使中国减少对资本投资和出口的依赖,这会带来好处:消费将增长,经济将重新实现平衡.但该益处伴随着一个痛苦的转型期,其间反对者的声音也会十分强烈.
另一方面,若人民币持续走弱成为中国的一个难题,中国资本市场自由化的进程将会拖延.若开放资本账户意味着资金大举流出,而不是流入中国,我们将不得不等候各式各样的条件成熟,才能看到崭新的金融业发展壮大.
对美国公债来说,这样会带来有趣的,但不确定的影响.中国6月份仅增持美债3亿美元,到今年年底恐将美国最大债权国的宝座让与日本.尽管中国买需萎缩尚未损及美国公债,後者仍受到投资者和各国央行的热烈追捧,但一旦你看到一项金融资产的重要买家可能变成卖家,那麽就有危险了.
就中国政策管理而言,中国央行拥有充足的政策选项,不过一些选项或许难以下咽:其可以像美联储一样购买资产,甚至像日本央行一样买入股票等资产.
全球市场以往两个确定无疑的看法-人民币汇率持续走强和中国对美债的需求旺盛-或许已经改变.每当趋势剧烈逆转,很多人都会犯错,他们制定的计划和作出的行动混淆了持续(persistent)和永恒(eternal)的涵意.
从悉尼的房价到原材料的需求,人民币汇率对於它们的潜在影响是巨大的,而且也是不一样的.(完)
--译文审校 王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。