《SAFT专栏》市场把特朗普承诺的好事当真 但未把他的威胁放在心上

撰稿 James Saft

路透12月13日 - 股市正在把美国总统当选人特朗普承诺的减免税赋等好事当真，但没有认真看待他在推特上发出的威胁和夸夸其谈。

特朗普最近的动作是，周一发表推文抨击洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)承接的五角大楼F-35战机项目成本高昂。他把这家防务承包商的市值喷掉了约40亿美元，并打压iShares航空航天及防务承包商类股下跌1.5%。

“F-35项目本身及成本已经失控，”特朗普在推特上表示，“1月20日以后，军事(以及其它)采购能够省下来数以10亿计的美元，而且必须省下来。”

在认定特朗普入主白宫之后洛克希德马丁及其同业势必被迫为政府节省支出而付出代价之前，先看看最近的模式。

特朗普每次发表推文或者口头怒喷某个公司或产业，比如制药公司或者“空军一号”制造商波音，都是针对成本或价值发难。相关股票起先对特朗普的话信以为真，遭到抛售。而一两天过后，有时甚至不用等那么长时间，这些股票就会回升，确认多数股票自大选日以来的上行趋势。

一些变化正在发生，而且这位咄咄逼人的交易老手担任美国首席采购官，带来的变化不只是简单的打折。

上周三，特朗普在一份杂志上发表文章，重申了一项竞选主张，他称，“我要压低药品价格。我不喜欢现有的药价情况。”

大型制药股应声下跌，纽约证券交易所(NYSE)医药类股指数下挫2.0%。该指数在专访出刊当天纽约时间上午11点15分触及选后低点，之后已经大涨约4.0%，如今已经高于选前水准。

飞机制造商波音股价上周经历类似的走势，上周特朗普发表推文指出，空军一号专机汰换项目成本失控，“我们希望波音赚很多钱，但没有到那么夸张地步。”

波音股价照着剧本演出，先是受到此消息影响大跌，但之后上涨了好几个百分点，现已较大选前一天那个周一的水准高出10.0%。

无论特朗普到最后会怎么做，且无论这会对与政府往来企业造成何种效应，投资人看来都没特别放在心上。

**承诺大过威胁**

换句话说，若投资人感到忧心，其担忧也被其他的考量所盖过，最有可能盖过其疑虑的就是特朗普的削减企业税率计划，以及将针对海外获利汇回给予一次性的税赋优惠。这些资金流动最终有可能成为股票回购的资金、或提高每股盈余(EPS)、且远足以盖过任何的销货折让。

毕竟特朗普只是在推特帐号上放话，他和整个共和党都支持减税，但在强力施压供应商方面，他所能动用的工具可是少上许多。

而洛克希德马丁可不是什么名不见经传的小包商。

因此，虽然推特诱导可能偶尔给股价制造一些波动，但对特朗普来讲却是一种相对廉价的方式，可以让人觉得他是代表纳税人反抗企业利益的守护者。市场可能错了，但他们就是不买账。

不过有一个题材，市场不仅相信了，还牢牢抓住了，那就是特朗普承诺的财政刺激和减税将扶助市场。

据道富环球投资管理(SSgA)，美国股票上市交易基金(ETF)在11月写下历来最佳月度表现，吸引到500亿美元资金。

“高估值和主要股指直线上涨，强烈显示这波上涨行情正在进入狂热阶段。一旦海外资金真的汇回国内，而且如果散户投资者开始大量涌入，市场还将涨得更高，”Yardini Research的Ed Yardeni在客户报告中写道。

在资金流动题材、以及触发资金流动的减税和政府支出题材背后，才是金融市场的寻常题材：人们对职业风险的管理。

目前很多基金经理人的表现严重落后于指标指数。一般来说他们是会落后，但今年，令人震惊的大选结果和随之而来的股市意外大涨，将很多基金经理人远远甩在身后。

为避免掉队太多以致经理人被炒鱿鱼，基金你追我赶争相买入，动能不断强化。

所以真正被特朗普吓到的人是基金经理，而不是那些企业大佬们。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券)