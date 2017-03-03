《SAFT专栏》在一个热捧Snap的世界 特朗普的经济增长目标恐难成真

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft/编译 王颖/刘秀红/张明钧

路透3月2日 - 特朗普实现其3%经济增长目标的可能性微乎其微。为什么？只要看看周四Snap(SNAP.N)的首日上市表现就明白了。

这只股票上市产生轰动效应，挂牌首日飙涨逾50%。但一个善于在社交聊天方面创新的经济，与一个善于在生产钢铁船舶方面创新的经济完全不同。

不一样--对人员和资本的需求较低，也许所能达到的最大经济增幅也较低。

特朗普曾表示他能取得4%或更高的经济增幅，后来把这个目标数字下调了一点，最近又在周一表示，“快速发展的经济”能实现3%、“也许更高”的增幅。

他的过渡团队告诉经济顾问委员会，可根据3-3.5%的持续经济增幅来做预估。

虽然刺激性支出、放松监管以及减税这套组合拳--谁知道真正会是什么样子--将在一定程度上提振增长，但别忘了，金融危机以来经济增长最快也只是有一年达到过2.6%。

Snap可以让人一窥特朗普所要面对的一些力量，而且这些力量可能不是特朗普手头工具能够轻易操弄的。Snap是社交网络Snapchat母公司。

Snap的市值高于400亿美元，超过好时(Hershey)(HSY.N)和金宝汤公司(Campbell Soup Company)的市值总和，但截至去年的雇员数仅有1,859人。

而且Snap所处行业属于相对轻资本，相关活动的乘数效应要低得多。其运营模式有如新自由主义的美梦成真：几乎一切都可以外包。

这意味着和过去尖端行业相比，这个行业的资本支出较低，而特朗普和他手下顾问都深知，增加资本支出是提振经济成长的关键。

“我们运用第三方基建合作伙伴承载我们的服务，所以无需大规模资本支出来支撑创造营收的活动，”Snap在给美国证券交易委员会(SEC)的申报材料中称，说明投资者为何应该采用非传统估值指标去衡量Snap。

我这里不是要讨论Snap的运营模式或是其估值(尽管这两者都有其软肋)，而是想指出，美国经济结构性转型，朝向依赖较多无形资产的商业，其中一个影响就是，资本支出自然水平的下降。

**世界大不同**

我们还要好几周才能知道特朗普政府的具体税改细节，但税改方向料将设法让境内资本支出更具吸引力，也许是通过加速资本支出从税项扣除的方式。

这将带来帮助，但结构性问题何其浩大。正面来说，能源业复苏代表着该行业资本支出一直在增加。

但在企业手上总计持有超过3万亿(兆)美元资金、且利率处于后工业时代以来低点的情形下，没有太多理由认为融资在阻碍企业投资。

要想更清楚地了解企业为何没有增加资本支出，可以看一看美国联邦储备委员会(FED/美联储)的工业产能利用率，1月利用率仅为75.3%。利用率在80%以上，大致意味着需要增加新的产能，但如今企业在面临需求增加之际，可能只会试图扩大利用现有资产而已。1月全球钢铁业产能利用率仅69.5%，多年来一直因中国过度投资而被压低。

“为了达成特朗普经济成长3%的愿景，从数学计算上来说，我们需要资本支出开始每年增长20%或更高，这种事情以往从没有发生过(至少在过去70年内没有出现过)。”Gluskin Sheff Research的David Rosenberg在致客户报告中写道。

“只能祝他好运了。”

Rosenberg指出，资本支出成长10%在当前世道下已属上乘，但这只能带动国内生产总值(GDP)成长率达到2%。

特朗普已经暗示将会推动的各种刺激措施或许构想不错，但在经济周期的当前阶段，同时考量到消费者的债务情况，这些措施恐怕很难带来像前几届政府的财政刺激政策那样的乘数效果。

试图强迫增加本地制造产品的消费或许会有效果，但对全球进口课征关税的冲击成本将会很高。至少这将会造成通胀，我估计这将促使美联储在GDP成长率远没有达到3%之前就调高利率，进而扼杀经济成长。须谨记的是，美联储本身对于中长期经济实质可持续成长率的估计值为1.8%。

Snap将带来乘数效应，但就算我们一而再再而三地彼此互传图片，也不会让我们全都致富。(完)