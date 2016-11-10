《SAFT专栏》准备迎接特朗普政策带来的通胀效应

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透11月9日 - 美国选民选出的新任总统在财政方面不是一位温和派，当选的特朗普蓄势实施减税和基础设施支出的大招，而且剑指贸易协议。

共和党人沾特朗普和他竞选时做出承诺的光，得以继续掌控国会，这暗示他们对新任总统的意志不会予以多少制约。

毫不意外，债市人士认为这可能推升通胀。

股市则一如既往，因预计未来支出增加带来的现金流及减税政策而大幅上扬，但等到利率大幅上升时回报则会遭到打击。

如果可以选择，正确的做法总是相信债市。

10年期美国公债收益率(殖利率)升穿2%，创三年来最大涨幅，标准普尔500指数.SPX则上涨1%。

如果基础设施支出真的到来，而不是仅仅通过减税使富人获益，那么具有讽刺意味的是特朗普的计划同央行官员们的呼声差不多，尽管后者不喜欢、今后也不会喜欢特朗普的大嘴巴。

这不是说一旦特朗普的经济计划明晰，一定会刺激经济增长。如果这包含了征收关税并从低摩擦的贸易关系中退出的话，那么将适得其反。这样的计划将会催生通胀，而美联储的官员们或许有机会将利率正常化，不过最终他们会后悔的。

特朗普昨晚的胜选演讲还算基调温和，也没有再次扮演一个措辞激烈、抨击北美自由贸易协定(NAFTA)的明星竞选人。

这安抚了市场，而且市场从昨日午夜的恐慌卖压中恢复，也是联邦基金期货市场预期美联储12月利率会议上仍有75%的可能性升息的一个主要原因。

“美国将走向财政宽松立场。尽管当选总统特朗普或许会受到共和党控制下的众议院的一些牵制，但判断会有减税、基础设施和国防方面的支出应不会有错，”M&G Investments债券基金经理Stefan Isaacs在一份报告中写道。

“在美国经济接近完全就业的情况下，这意味着中期将出现通胀，而且收益率曲线将继续呈现偏陡峭走势。”

如果特朗普兑现竞选承诺，征收关税，则收益率及通胀均将进一步上涨。

**实践出真知**

至少目前来看，股市投资者大可充分利用经济将加快增长的预期，不过对于房地产情况则有所不同，因为后者对于贷款利率非常敏感。

也有这种可能，就是以众议院议长莱恩(Paul Ryan)为首的保守共和党人，可能会拒绝在减税和增加支出的提案上签字。鉴于美国和英国均遭遇的民众激烈反应，这将是异常勇敢的举动。英国公投退欧给出的缘由和美国选民选特朗普为总统的理由有很多类似之处。

押注特朗普将增加赤字并刺激通胀，就像债市正在做的那样。即便在大选冲击以前，联邦预算问责委员会也预测，2026年之前，特朗普将把债务与GDP之比提高至逾100%。

“关键的问题是，央行将如何在政策方面适应这一转变，债市如何消化通胀和金融稳定风险的上升。这两个问题提高了2017年出现两个最被低估的风险的可能性：债市和央行的信誉，”基金公司Carmignac基金经理Didier Saint-Georges给客户的报告中写道。

我们可能听说过“高压经济”中的试验，这个词被美联储主席叶伦用来表示允许通胀和经济增长稍稍过热，从而弥补危机以来的损失。在一个指责央行存在政治倾向、且我行我素的总统治下，用新的和可能引发通胀的政策糊弄看起来是不太可能的。如果财政政策和通胀形势证明可行，美联储将用升息来扞卫其信誉。

美国在接下来两年中回归“正常”利率的可能性大大增加。不太明确的是，伴随着升息是否出现经济增长加快，还是通胀过高和资产价格下跌。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券。)