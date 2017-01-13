《SAFT专栏》特朗普边境税政策或加大中国资本外流压力

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透1月12日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)以及共和党人正在考虑实行的“边境税”政策或刺激资本流出中国，有可能造成巨大后果。

美国众议院的共和党人现力挺一项边境税收调节计划，将对进口商品征税同时对出口予以退税，目前讨论的边境税征收力度为20%。

共和党和特朗普的计划主张要针对所有进口商品征收边境税，作为鼓励在美国进行生产的一种手段。而对于将生产转移到海外的企业，特朗普在威胁要对其进口商品直接征收惩罚性关税时，也使用了边境税一词。一如从前，特朗普的意图很让人摸不透。

特朗普曾提出过要对中国出口到美国的商品征收45%的关税，远远高于当前讨论的边境税收调节计划水平。

这将给中国以及金融市场带来麻烦，也不仅仅是因为导致中国等国家出口到美国的商品竞争力下降。

边境税意味着美元的强势，前美国国家经济委员会主任萨默斯本周因此发出美元可能大涨的提醒。在其他条件相同的情况下(很少会有这种情况)，20%的边境税应会导致美元出现类似幅度的升值。如此大幅的升值不太可能发生的部分原因在于，其他国家也会推出本国的边境税或其他措施。尽管如此，美元还是会得到相当大的提振。

而这将会给中国带来一系列复杂的问题。全球美元借款成本会变得更高，重要的是，人民币相应贬值的压力会加剧。

“中国已经在为遏制资本外流感到头痛，新出现的贸易干扰给中国稳定性造成威胁，确实值得担忧，”杰罗姆-利维预测中心(Jerome Levy Forecasting Center)的利维(David Levy)接受采访时表示。

“从中国立场或者全球稳定性角度来看，任何干扰贸易流动的因素，来得都不是时候。”

其中一项担忧是，因为预期美元将大幅升值，人民币的持有者势必试图提前防范人民币可能受到的冲击，寻求把人民币换成其它货币或者价值储存工具。他们这么做，要么老老实实地遵照中国法规，要么想方设法绕过这些法规。

人民币在中国当局设定的区间内交投，下降趋势不断自我强化，2016年兑美元贬值了6.6%。

**资本是流动的，通常**

诚然，中国并不是最容易受到强势美元打击的国家。这个“殊荣”属于存在经常帐赤字、必须吸引美元以为融资的那些新兴市场国家。

然而，两年来资本快速外流导致中国雄厚的外汇储备大减，尽管其规模仍然很大。2016年，中国外汇储备减少约3,200亿美元，降至3.011万亿美元。虽然降幅小于2015年的5,130亿美元，但这与中国多方采取措施限制资本外流不无关系。为了绕开资本管制，中国的人民币持有者打上了虚拟货币比特币的主意。从去年9月至今年1月4日，比特币价格大涨了一倍有余。本周中国监管部门“现场检查”了中国的几大比特币交易平台，导致比特币下跌12%。无论如何，资金急于通过任何可能的渠道溜走。

中国仍然拥有庞大的外汇储备，但国际货币基金组织(IMF)的适足性架构分析显示，中国必须握有约2.7万亿美元的储备。若以去年外储消耗的速度来看，不久之后中国外汇储备就会降到这一水准，若边境税加速事态发展，这个问题就会变得更加紧迫。

资产管理业巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)周四表示，中国可能在2017年允许人民币汇率自由浮动[nL4S1F244U]。深具影响力的中国人民银行前顾问余永定本周表示，人行应该将2017年人民币汇率贬值幅度的“底线”设在25%。

特朗普先前扬言要将中国列为汇率操纵国，而人民币汇率若自由浮动肯定将让特朗普自尝苦果。不过这也可能造成非常强劲的资本外流。虽然保全了外汇储备，但资本外流将成为一大问题，并对其他政策产生箝制作用。

中国经济呈现半封闭状态，受到中央强力控管，然而在金融危机期间及过后都能透过刺激政策安度各个波折，这实在令人刮目相看。中国或许会发现，当资本出走、或者无论自由浮动与否人民币发生了巨幅贬值，其所能操纵的空间将会缩小。

也别忘了，所有这些情况都可能在中国发生或落到中国头上，而其他多数新兴市场也会经历类似渊源的一场危机。

无论对美国出口造成何种冲击，边境税恐怕都会轻易地在全球市场造成大地震。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券)