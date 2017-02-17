《SAFT专栏》美国若开征边境税 将威胁全球经济增长和金融稳定

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透2月16日 - 美国若开征边境税，将会打击他国的经济增长，产生全球性的通缩冲击波。如果其他国家采取引发货币竞相贬值的防御措施，则可能会加剧这种冲击。

令人尤为担忧的是，如果边境税导致美元急剧升值，促使中国解除人民币与美元之间有管制的钉住关系，这可能给全球金融稳定造成上次金融危机以来的最大冲击。

美国众议院共和党人正在推动对进口商品课征20%边境调节税，以及把出口收入从企业应纳税所得中扣除。按照该计划，企业所得税税率将从35%降至20%。总统特朗普对该计划的支持情况不太确定。

理论上，课征20%的进口税，会推动美元出现类似幅度的升值。

瑞银集团(UBS)的经济学家认为，某种边境税安排，比如10%的关税和同样幅度的出口补贴，会在实施18个月后令美国经济增速提高0.9个百分点，但会令他国的增速降低0.4个百分点。

瑞银集团经济分析师Pierre Lafourcade和Arend Kapteyn在一份客户报告中写道，“边境税对其他国家的压抑通胀影响，大于在美国的推升通胀影响，而且与过去两年油价冲击规模基本相当。由于全球其他国家的经济总规模是美国的四倍，该政策对全球的名义净影响实际上是负面的。”

虽然上述分析以及其他很多分析都将取决于美国联邦储备委员会(美联储/FED)将做出的反应，但这一政策仍会对全球产生重大的抑制通胀效应。

特朗普或许有多达四个美联储职位空缺可以填补，让他能在一定程度上影响货币政策方面的反应。但对于此事的全球性影响，他与美国所能掌控的要小得多。由于美国是出名的最终消费大国，因此那些出口国或许不愿给贸易战火上浇油。

一开始可能是在世界贸易组织(WTO)挑战这一政策，这一策略会不会拖缓报复还很难说。因为只要是特朗普政府的政策，总是有太多不确定：特朗普打的算盘是什么，共和党阵营实际想要的是什么，以及双方凑在一起又能达成什么，仍不明朗。

**这次情况是否终于不同？**

对全球产生的更大影响或许来自强势美元。和之前几轮美元升值不同的是，这次可能不会因对美出口增长而缓冲影响。美元贸易加权汇率已距离20年高点不远，在过去两年半期间已经升值逾20%。

的确，如今外国政府要比过去更能承受住美元升值的冲击，许多国家已经积累起巨额美元储备。外国企业，尤其是中国企业，其债务负担将可能加重，因他们借入的美元债务偿还成本加大。

根据宏利资产管理的计算，如果美元升值20%，中国非金融企业的负债总额与该国国内生产总值(GDP)之比将升至190%以上。

美国外交关系协会的Brad Setser认为，鉴于中国是基于人民币兑一篮子货币来管理汇率，与全球汇市走势相应的机械性调整仍可能让中国相对于其他亚洲出口国继续处于劣势。

这看起来不太可能，一方面是基于中国国内政策考虑，另一方面还因为人民币贬值预期将演变成一种自我应验的预言，为防范亏损，越来越多手持人民币的人们通过合法及非法渠道外逃资本。也别忘了，将受汇率变动影响的出口商们，可能比其他人有更大的自由把钱汇出国外。

“中国面临的风险来自资本外流(以及遏制外流的政策)对国内金融稳定性的潜在影响，”Setser在其博客中写道。(here#more-8121)

“而全球面临的风险在于中国彻底放弃钉住汇率制以及人民币大幅贬值对贸易造成的影响。这种影响将盖过任何边境税调整。”

中国官员可能主动或被迫让人民币兑美元贬值，以缓和边境税的影响。

毫无疑问，人民币自由浮动将会是大幅走贬。那样一来，我们再次谈论的将不是特朗普通货再膨胀，而是全球通缩压力。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)