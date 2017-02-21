《SAFT专栏》股市不代表美国经济体质 也不代表美国个人的财富

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/侯雪苹

路透2月20日 - 我们从股价上涨一定能判断出一些结论，就是下面这些：

1. 持股人如果今天把手里的股票卖出去，那以后钱会更多。

就说说这个吧。几乎其它每一个声称股市上涨证明国家、经济或人民富足的判断，都只不过是充满混淆和误导的一家之言，要么就是无心之过。

今天说股市触及新高证明特朗普政策给力--就像他自己宣称的那样，与几个月前说股市上涨证明奥巴马政策很牛一样的不靠谱--虽然奥巴马离任时就这么说。

让我来给你分析一下。目前股市上涨的特朗普行情，是因为他建议通过减税和赤字支出把财富从公共账户向企业转移。哦，对了，也是在通过放松管制让财富从消费者向企业转移。

奥巴马执政期间股市上涨，一部分是因为他把银行债权人团结在一起，给银行恢复私下投机的“跑道预先喷好灭火泡沫”，而且受到了美国联邦储备委员会(美联储/FED)超常规政策的帮助。

我们可能会思考这些不同政策背后的原理，但它们所给出的观点不应当被用来推高股市，并且这也并非是判断所能仰赖的基础。

更让人费解的是，无论是对特朗普还是之前的奥巴马，当批评他们变相支持股市时，立足点不是以股市衡量稳健和成功与否是错误的，而是说这种方法很危险，因为股市有涨就有跌。

这根本就没说到点子上。认为美国经济中，每个人都能神奇地通过股市致富的想法，与十多年前的英国幻想一样糟糕--当时的英国人认为，人人有房住或者把房子租出去就能致富。

美国把股市供上神坛是在1980年左右，当时刚刚通过立法，令通常持有股票的养老金账户享受税收优惠成为可能。这在很大程度上让大众能从股价上涨中获益，但看一下其他指标会发现，此后很多指标显示，中等收入美国人的份额下降。

**拿糖果哄孩子**

说句公道话，研究发现当前股市走向与未来经济增长之间还是存在微弱的、或许统计学上有意义的关联，所以就不能说它们毫不相干。(我在孩子很小时进行的)'研究'还发现，给孩子糖果能哄他们满足地安静下来。

拿糖果哄孩子的确能使他们安静下来，但却损害了他们的健康和自制力。那么我们也可以说，推动股市上涨的因素，不是普遍现象且并不总是对它们涉及的公司的健康有利，更别说经济和生活在其中的人了。

只需看看过去几次的股市繁荣，就会发现它们通常不是，或者从未以整体经济状况作为坚实的基础。最近的一次始于2008年低点且持续至今的这波行情，是与创造就业岗位有关联，但与生产率甚至薪资增长关系不大。从诸多方面看，这波涨势靠的是金融工程(financial engineering)，企业以低成本的贷款回购股票，而不是扩大业务投资。

在金融危机前出现的那波涨势，还以金融炼金术(financial alchemy)为基础，但其通过举债和鲁莽地把高风险抵押贷款转成风险很低的抵押支持证券，来把房子变成现金。2000年股市的互联网泡沫破裂，也以不切实际的期许为基础，并不关乎科技的变革力量，但其会创造新的财富，还没有破坏现有的收入来源。

说实话，股市闪崩可引发经济出现自我强化的螺旋下行，就像物价上涨可引发经济增长一样，但两者的关联都是暂时性的。

股市不是衡量经济状况的领先指标，最多也就是对股票乐观情绪的同步指标而已。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)