（更正）《SAFT专栏》没有特朗普通货再膨胀支撑 美股估值高处不胜寒

(更正：因译文有误，第六段改为“融涨(melt-up)机制”，非“熔化机制”；小标下面第一段改为“这次终于”，非“至少会有一次”；本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透4月3日 - 特朗普政策通货再膨胀效应引发的股市上涨存在两个相互关联的问题：一个是特朗普，另一个是估值。

特朗普政府未能强行通过医保改革法案，突出表明他在减税、基建支出及放松管制方面也可能遭遇类似的失败。鉴于当前股市估值处于历史高位，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)处于升息周期，这会是一个重大弱点。

风险资产在特朗普胜选后上涨，其背后的核心原因可能在于，控制了执行和立法机构的共和党将能强行通过一些政策，不仅可提振经济增长，而且还能改善经济成长转化为企业利润的方式。

这种情况可能会发生，但由于标普500指数成份股市销率(price to sales)处于纪录高位，而且10年市盈率(本益比)创下互联网泡沫(dotcom bubble)爆裂以来的最高水准，现在已经不容有失。

“这些水准都相当高，但如果特朗普能够继续放松管制并成功实施减税，也是有其合理性的。他的政策对提振GDP增长及标普500成份股公司销售的作用尚不明朗，但肯定可以提振获利，”Yardeni Research市场策略师Ed Yardeni写道。

“风险在于，特朗普的胜选激活了与合理评估基本面及估值毫无关系的融涨(melt-up)机制。” 融涨一般被定义为突然发生的、出乎意料的股市上扬期。

消费者和小企业信心指数等反映信心情况的经济数据大幅上升，与记录实际资金换手的更具象数据之间确实存在非常明显的分歧。美国亚特兰大联储的GDPNow预测，第一季美国经济仅增长1.2%。

的确，信心有可能自我实现，但分析师上调获利预估的速度却不及大选前，那时企业减税和资金大量汇回国内不过是个美好的愿望。

但若预计美国企业在得到政策调整的鼓励之前，会突然开启一个投资、就业和增长的良性循环，这就有点傻了。预期现任政府就会实施政策调整，将面临失望的风险。就算政府真的调整了政策，指望它能起效也等于是投机行为。

**估值和未来回报**

越来越多的美联储决策者提到股市估值偏高的问题，说明他们这次终于可能在设定利率时，开始把这种情况考虑在内。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦上周称，一些资产市场“略显昂贵”，指称“资产市场价格偏高”是美联储加快收紧政策的一个原因。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯也特别提到，股市“可能有些泡沫”。他们两人今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)都没有投票权。

威廉姆斯还表示，市场对财政政策的预期“有点超出现实”。

事实有可能正如市场的预期，财政和经济政策进一步推动涨势，但美联储也可能意外加速收紧政策，部分是为了防止市场涨势过度。

不论事态如何演变，一个事实是不变的：观乎历史，以当前这种估值水准买进，过去的报酬表现并不好。

以部分指标来看，全球估值水准中值正处于历史高点，未来报酬只会比债券好一些些。

伦敦法国兴业量化分析策略师Andrew Lapthorne写到，“偏高的估值在预测未来报酬上的纪录非常可靠。”

“如果你认为股票高于债券的整体报酬差距不到2%，已足以补偿持有风险要高得多的股票，那么当前的估值或许可以接受；如果你认为股票应有更高的风险溢价，问题就来了。”

这便是当下股市投资人的集体押注，如果特朗普政府种种承诺及计划提案的一大部分没有获得实现，很难预期这个押注能够成功。上一次美国全面性税改是在1986年里根总统任内实行，除了时空背景大不相同，当时的共和党也远远更加团结，有鉴于此，当前这个押注的成功机会很低。

我们可以预期税改将是七拼八凑，并设计一些容易达成的措施，像是企业海外资金汇回。而这些汇回的资金有很大部分将通过股票回购流入市场。

而要达成景气再膨胀、也就是将经济成长及通胀推升至20世纪的常态水准，实现的可能性则是远远更加渺茫。股价应该、也终将会反映这点。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券)