《SAFT专栏》美股额外回报多数是拜"圣诞老人"美联储所赐

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 白云/张明钧

路透7月12日电---据纽约联邦储备银行统计,自1994年以来,美国股市80%的额外回报都是在联邦公开市场委员会(FOMC)公布政策决议前24个小时内产生的.

没有哪一个单独数据点能更好地解释官方货币政策对金融市场产生的强烈影响.

就像纽约联储经济学家David Lucca和Emanuel Moench的最新论文解释的那样,股市风险溢价的极大一部分直接产生于美联储公布政策前後的窗口期,风险溢价是指投资者持有股票获得的额外回报.

欲浏览前述经济学家的论文原文,请点选:(here)

这点既让人感到错愕,同时也完全在情理之中.

80%的额外回报集中产生于政策宣布前的24个小时,但紧接政策宣布後的那段时间也有利於股市表现.自美联储1994年开始定期宣布政策决议以来,如果不计入政策宣布前後的三天窗口期,股市回报"大致"为持平.所以说,正确策略是在美联储宣布政策决议两天后抛售股票,然後在下次公布政策决议的前一天返场买进.

针对他们所说的"FOMC宣布政策前的市场波动"有各种潜在解释,该论文作者考虑过这些解释,但并不认同.这些解释从美联储宣布政策前後政治风险加剧推动额外回报,到媒体报导增加可能吸引投资者入市,不一而足.

"总的来说,就像这篇论文写的那样,FOMC政策宣布前夕的市场波动是个谜."Lucca和Moench总结到.并称"很难用标准资产定价模型解释"这个现象.

我对这个现象的简单解释是:美联储看跌期权(the Fed Put).

交易员没有用任何资产定价模型来论证他们在美联储会议前夕的投机行为,他们跟平安夜的小孩没什麽两样,小孩相信只要自己表现乖巧,圣诞老人就一定会给他们带礼物.

对於手握资产的投资群体来说,FOMC政策公布日就是现世的圣诞节.

且不说更早以前,自1994年以来,从最早的格林斯潘到现在的贝南克,追求的都是'无论如何你都会赢'的不对称货币政策,决策者总在金融市场承压的时候祭出宽松政策,或是其它补救措施.这点至少在最近得到证实,当局是通过鼓励过於保守的资金持有人冒更大风险,来提高经济中的资金流动性.

显然,这类被称作"美联储看跌期权"的政策没有被投资者忽略,打个比喻来说,这些投资者在FOMC政策公布前夕都会为美联储留一些点心.

**美联储影响力遍及全球、但仅对股市有效**

令人眩惑的是,这样的现象并未出现在其他央行的政策宣示前夕(坦白说,欧洲央行就好像是容易出错的扫兴鬼,在其政策会议之前你可能会想抛售持股).不过海外股市的确会在美联储会议之前上涨,这明确显示出美联储制定全球资金价格的能力,以及其决定风险资产相对名义价值的实力.

该论文作者意外发现,美联储效应并未延伸至外汇及固定收益市场.这有可能是因为免费午餐的概念在固定收益市场中的认同度偏低,同时这个市场在很大程度上也受到央行投资者的影响,比如中国,这些央行投资并非是为了寻求获利,而是为了控制汇价.至于汇率方面,外汇市场规模可能过於庞大,且相当变化多端,不太可能受到某个单一势力的驱动.

那我们该怎样理解这件事呢?

就货币政策而言,美联储看跌期权存在极大缺陷,过往纪录着实难堪.美联储协助带动连串的泡沫,从东南亚到矽谷乃至于大街小巷都可见其踪影,总是在泡沫破灭时试图解救投资人.美联储必须承担起资源分配失当及经济体系债台高筑的重大责难,尽管监管松散及金融服务诈欺也扮演着重要的角色.

做为投资人,此"现象"也应让人三思而後行.首先,这样的研究结果是十分骇人的.尽管早期美联储看跌期权所带来的股票收益相当强劲,但是标准普尔500指数.SPX的五年回报基本持平,许多投资人的资产状况并没有比10年前更好.

此外,若你的多数收益是拜官方消息所赐,则你是一个高度倚赖权威的投资人,一旦到了破灭时点,几乎是无处可躲.若美联储决定、或被迫放弃有利冒险投资人的立场,我们能盼望发生什麽呢?恐怕就会很难找到额外报酬了.

到了某个时候,圣诞老人的虚幻童话终将结束,童心泯灭之後的成长之路将不会轻松.(完)

--译文审校 艾茂林

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