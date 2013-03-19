《SAFT专栏》塞浦路斯课征存款税是面对现实的合理选择 但计划需做修改

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透3月19日 - 或许既不公平又拙劣，但塞浦路斯课征银行存款税的计划，确实有其优点。

如果重新设计这项估计58亿欧元的存款税，避开小存户、让大批外籍大额存户(许多都是来自俄罗斯)负担更多的话，这项计划就更好了。

从两方面来说，这项存款税都有利于塞浦路斯：它有助日后保护纳税人；而且这应该可以协助缩小已经膨胀过度的塞浦路斯金融服务业。这将打破塞浦路斯金融体系规模仍属合理的荒谬想法，希望也能促成塞浦路斯的离岸金融业逐渐凋零。塞浦路斯金融体系规模是国内生产总值(GDP)的七倍之高。

不过我要先说清楚，以原始的提案而言，塞浦路斯银行业纾困案令人发指。纾困案条款一直在变，内容包括对10万欧元以下的所有存款课征6.75%税率，金额更高的存款户则可能课征到9.9%。更糟的是，寥寥无几的优先债持有人完全受到保护。基于自然的正义原则，纾困的痛苦代价应该要随着资本结构向上攀升，并且竭尽所能使小投资人获得完全保护。以塞浦路斯的存款情况来看，这是可以做到的。

“相较于在其他替代方案中--银行增资的58亿欧元需求将由公共部门负担，这次改由银行债权人自救，提高了塞浦路斯主权信用的可信度，”曾任职英国央行决策高层的花旗银行经济学家布堤尔在客户报告中写道。

同样的逻辑可以适用于其他欧元区国家。一旦开始建立起不会永无止尽以公共资金拯救冒险行为的观念，公共部门所面临的风险便会减少。它的反面作用--其他国家的存款户开始挤兑--或许会发生，但如果不这样做，国家和纳税人就要面临巨大包袱。

说实说，如果你是一个塞路浦斯的小存款户，你最大的潜在危险不是现金遭没收，而是国家经济遭到摧毁，政治体系被巨大的金融体系怪兽绑架。不信去问问冰岛或爱尔兰的人。

**谁来付账？**

2007年以来，全球银行业危机不断，而所有的应对努力的核心都是使冒险者免于承担其行为所造成的后果，只有冰岛是一个较明显的例外。

一名有11,000欧元银行存款的尼科西亚普通教师是冒险者吗？不，他应该获得保护。但一名存有400,000欧元的俄罗斯人很可能就属于冒险者，就像借钱给2008年的雷曼兄弟或是当下的摩根大通的那些人一样。如果一项制度让这些人无须考虑潜在损失，那这种制度是虚伪的。

看一下现在全球各地的情况，银行业救助和官方政策通常将减轻债务负担、而非重新安排债务作为目标。美国前财长盖特纳所说的为银行“润滑跑道”出现了很多种方式，从那些放缓银行确认房地产业坏账进度的政策，到非常规货币政策及量化宽松。美国和欧洲大部分地区的实质负利率，其实就是对储户的课税，这与塞浦路斯所采取的行动别无二致。但却没有人抱怨这是“充公”行为。

如果将资源用于削减和重新安排债务这样的艰难任务，而不是将补贴引导入金融体系以支持现有债务，欧元区很多国家的日子可能会更好过一些。

对于塞浦路斯民众尤其如此，如果他们向世界明确发出这样一个信号：如果不交钱，他们会过的更好的话。

不是说这将完全是一个温和友善的政策，正如布堤尔所承认的那样，这也可能出现银行业挤兑。如果银行有偿付能力，欧洲央行就不应提供支持。如果没有，那么就进行重组，按照先是股权，随后是优先和次级债务，最后是存款人的顺序进行债务重组。

尤其是对于塞浦路斯而言，金融收缩将是痛苦的，但除非德国和芬兰方面决定保全所有人的存款，那么整个体系都是不可持续的，痛苦必须有人来承担。对于欧洲而言，这表明银行融资将会变得更稀缺且更昂贵。

在打消银行体系的债务可持续的美好幻想之后，塞浦路斯乃至整个欧元区将找到更好及更可持续的经济增长。(完)

(编译 蔡美珍/丁琦；审校 高琦)

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