《SAFT专栏》企业获利下滑 经济衰退或不远矣？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 戴素萍/张明钧

路透12月30日 - 企业利润率正在下降，自二战以来每次经济衰退前都会发生这种情况。

而且，利润率是从纪录高位下滑，这也许意味着下滑过程要么是急速又颠簸，要么是漫长而缓慢。从结果来看，这次恐怕也差不多，但从开始下滑需历时多久才会出现经济萎缩，则是未定之天。

德意志银行称，以其偏爱的标准来衡量，美国企业利润率较2014年第三季的峰值下滑了7.3%。至少自1946年以来，从高峰到衰退平均需历时八个季度，因此美国可能在2016年下半年出现衰退情况。

全球其他地区出现问题也可能殃及美国经济。在企业获利下滑后，投资通常随之减少，而新兴市场不断加深和扩展的经济衰退则会推波助澜。

“2015年获利下滑，通常会损及2016年的国内投资，”The Jerome Levy Forecasting Center的分析师在给客户的报告中写道。“而且，随着衰退蔓延至新兴市场，出口下滑可能加速。而全球恶化加剧，不仅是美国的经常帐缺口将大幅扩大，市场也会挫跌、固定投资将会下滑，而美国经济将会尾随其他国家步入衰退。”

中国经济放缓，而且正在从投资主导向内需主导的经济模式转变，这令巴西和南非等新兴市场痛苦不堪。巴西经济如今已陷入衰退，外界也普遍预期南非恐怕会在明年初步其后尘。

往好的一面来看，目前企业获利下滑可能只是能源产业所造成的假象，能源价格下跌剥夺了他们的利润率，更遑论进行投资。1985年时石油产业和获利也发生过类似的情况，一直到1990年才出现衰退。毕竟，总括来说，比较便宜的能源有利于经济增长和消费者支出。

**信用息差及薪资**

信用市场的杂音是企业惨淡获利的可怕回声。信用息差持续扩大，而且又是能源业带头，意味着投资人认为现金流及还款出现变数的可能性上升。虽然这杂音有很大部分来自于高收益债券市场，然而在过去一年，安全性较高的投资级信用工具息差也明显扩大，尽管是从历史最低水平扩大。

部分人士指出，这在一定程度上反映了流动性溢价的上升，也就是债券为将来可能难以卖掉而补偿的额外收益。的确，银行业者不太愿意以短期持有者的身分介入，价格震荡加剧也在预料之中。但有鉴于来自企业获利方面的讯号，或许不该过度相信此一观点。信用息差扩大是因为本该如此。

很明显的一点是：2016年不会重演过去两次衰退的情形。2001年及2007年的情况是泡沫破灭，利润率也崩跌，高峰期是在衰退前几个月、而非几个季度。如今还未接近这样的崩坏程度。

一个观察重点是薪资压力。截至目前为止，薪资虽然稳定上涨，但涨势却很平淡。然由于薪资相当于企业成本的六成有余，薪资上涨通常会导致企业利润率回落至低位。目前尚未有明确证据显示这次有这种情形发生，而且尽管创造新就业的势头一直很猛，但总体而言新增岗位都集中在中低阶服务业，或许限制了薪资上涨的潜力。

综上所述，2016年对于股票等高风险资产来说可能将是艰难的一年。最好的状况是，营收因为加薪用于消费而成长，让薪资温和上涨和利润率下滑获得缓冲。不过消费者看似仍不太愿意用太大杠杆来增强购买力，就算加薪幅度真的上升，恐怕也无法完全发挥其正面效应。

负面的假设情境恐怕还要糟糕许多。若明年底出现衰退征兆，或许是由中国或新兴市场的一些崩溃情形所触发，则美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发现它只有75个基点的降息空间。

这将是一系列非常独特的情况，投资人恐怕不会喜欢。(完)