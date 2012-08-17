《SAFT专栏》通缩威胁也许不大 但弥漫全球

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 张涛/程琳

路透8月15日电---全球物价上涨乏力的更多证据显示,通缩威胁也许很小,但正在滋长.

美国7月消费者物价指数(CPI)与前月持平,较上年同期仅上涨1.4%.而剔除食品与能源价格的核心CPI较前月仅上升0.1%.

7月份,构成美国CPI的项目中有大约三分之一的价格下降,比今年稍早增加了逾一半.虽然产能利用率目前处於79%的接近正常水平,但今日的数据显示企业几乎没有定价权.如果这种情况持续,企业未来可能会削减生产,甚至发出获利预警.

有两个相互交织的因素在起作用.从基本面来看,正如此前日本在十多年里所发生的情况那样,杠杆过高的经济试图降低杠杆水平,只会导致经济成长低迷,并往往会导致物价上涨乏力,甚至引发通缩.更近的情况是,欧洲表现疲弱以及对於出现极端结果可能性的担忧,正在向外辐射影响.

在多数欧洲地区,产业正在萎缩.德国工业订单一年来下降近8.0%,非常惊人.尽管瑞士当局采取了限制瑞郎兑欧元升值的政策,但瑞士仍陷入通缩,物价较上年同期下跌0.7%.日本也保持通缩状态,像瑞士一样,也深受强势日圆所苦.

再看中国,其经济成长降温速度之快令人意外,生产者物价急跌,7月全国居民消费价格总水平同比仅上涨1.8%,是30个月以来的最小涨幅.7月出口增速从6月的11.0%锐降到只有1.0%.出口商品价格下跌0.5%.人民币现在升值或贬值都有可能,二者可能性差不多,甚至贬值的可能性还大於升值.应该没有人对此感到吃惊.

尽管发达市场的债务状况可能意味着经济成长疲弱,但重要的是要明白,关於欧洲结局的不确定感正在加强避险心态,推高那些相对安全的货币汇率,并压低公债收益率(殖利率).这种避险风潮实际上就是欧洲发出的通缩影响,只有当投资者相信欧洲的结局会相对理想的时候,才会扭转避险心态.

那样的情形可能出现,但押注其很快就会出现则可能不太明智.

**债务VS央行**

根据美国亚特兰大联邦储备银行测算,目前通胀保值债券(TIPS)反映出的预期是,未来五年有15%左右的机率出现通缩.这一机率比年内早些时候的预期上升了一半,但还远低於市场在2008和2009年时的预期.那针对的也是五年期的价格,表明未来五年内经历通缩期的可能性更大.

可以说,TIPS市场对美联储的行为有所领悟,并且正在告诉我们一些与2008年不同的东西.美联储此前采取的一系列非常规举措给它赢得了对抗通缩的声誉,但这与防止通缩的力量似乎不是一回事.

投资者认识到,美联储终将会采取行动,在这点上,他们在2008年时可能还不那麽确信,不过他们仍认为美联储迟迟才出手的可能性也相当高.所以我们或许会逐渐陷入通缩,尽管美联储会予以抗击,但前提是在经济和市场遭受一定程度的破坏之後.

在押注基本面和押注政策当局之间做选择,也许是梳理论据的最佳方式.基本面表现黯淡,考虑到金融动荡爆发至今已整整五年,这个结果不免让人沮丧.债券和股票等金融资产的表现,都没有像过去那样反映基础经济的力道,而只是反映出市场抱有央行将采取行动的信念.

显然,对抗决心已定的央行毫无意义,他们有印钞的权力,也可以把价格往自己青睐的方向上赶.不过,我们并没有看出他们确实已下好决心了.欧洲央行还远远没有,美联储似乎还在忧心通胀阴影.

不要指望财政方面会提供帮助,至少亚洲以外的地区不会.欧洲将继续追求缩减财政,美国大选也不太可能产生一个只会温和缩减支出的政府.

随着时间的推移,如果你看到更多物价下滑的证据,也不要惊讶.(完)

--译文审校 丁琦

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