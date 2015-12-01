《SAFT专栏》瑞士经验可能让欧洲央行继续下调负利率时三思而行

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/孙国玉/刘秀红

路透12月1日 - 瑞士实行负利率的经验，应该会让欧洲央行(ECB)三思而行。

市场广泛预期欧洲央行周四将会降息，把负0.20%的存款利率再降10或20个基点，同时扩大或延长量化宽松计划。

虽然欧元区面临的通缩威胁是切实存在的，但负利率会带来难以缓解的成本，尤其是对于银行体系而言。像多数药物一样，低利率低到极致也会产生适得其反的不良作用。

瑞士1月把利率降至负0.75%，证据显示，只有一部分降息效应传递到经济，特别是传递到抵押贷款借款人身上。

负利率做法是基于这样的信念：官方利率下降，市场利率随之下行，从而使得购物、消费、建设及投资的成本降低而且更加便利。但负利率让银行体系受创，而银行业是欧元区特别关键和脆弱的环节，可能削弱下调官方利率的预期效果并产生意外的负作用。

“这是根据模型来决策，而模型中的一些假设他们需要证明，”宏观对冲基金经理及经济学家Eric Lonergan写道，“初步发现显示，在预期我们的模型会像假设的那样有效时，应该非常谨慎。”

瑞士公债利率面对官方政策的反应是大幅下降，10年期公债收益率(殖利率)即创下负0.41%的纪录低点。但在证券市场和民间借贷领域之间，却出现脱节的现象。证券市场多在央行掌控之中，而民间借贷领域则依然要求银行必须赢利方能运转下去。

瑞士央行理事麦席勒(Andrea M. Maechler)在11月19日的讲话中表示，目前瑞士的长期抵押贷款利率实际上高于今年年初、也就是降息之前的水平。

“这是因为银行再融资成本下降的程度与货币市场利率并不一致，”麦席勒称，“如此一来，银行的利差面临压力，为了部分抵消这种影响，银行即拉高抵押贷款利率。”

**谁会受惠?**

对于那些为银行提供资本的人士来说，负利率并没有起到为银行加分的效果，至少从市场反应来看是如此。或者至少我们可以说，在市场眼中，为瑞士银行业提供资金的风险并未像货币市场那样迅速地下降。

瑞士央行原本可能十分担心负利率或导致不动产价格以一种危险的、或者不稳定的方式膨胀，而就在此时银行提高了抵押贷款利率，这受到了瑞士央行的欢迎。

瑞士公司债也未能跟上公债收益率(殖利率)下滑的步伐，原因可能在于，和众多公债持有者不同的是，公司债持有者拥有更多选择。这只能说明负利率环境下存在市场运行不稳的风险，因为债券持有人会追逐任何具有正收益的资产，而不太关心过程。

路透上周报导称，欧洲央行正考虑实行两级罚款，以缓解利率下调对银行的影响，加大银行在欧洲央行囤积现金的成本。欧洲央行可能希望借此鼓励银行转而放贷。然而尽管目前已经在实施力度较轻的罚款制度，但欧元区银行业的放贷活动仍远远谈不上旺盛。

虽然面向家庭和企业的贷款规模均处于四年高位，但我们不该忘记，这四年来欧元区的境遇并不是太理想。

欧洲央行也可以干脆购买银行贷款，尤其是那些可疑债务，让这些贷款从银行账簿中剥离，以释放更多资金用于放贷。但假如取得贷款变得更容易，银行的放贷业务是否就会有强劲表现，关于此的各种迹象却并不一致。

欧洲或许最终会成为资本驱动型经济，欧洲央行的措施可对其施加更多控制。但目前不论经济或者银行业都还不是这样。

但并不是说，欧洲央行就应该无所作为。随着利率水平更深入负值区域，难保不出现震荡以及不可预测的结果。(完)