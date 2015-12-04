《SAFT专栏》欧洲央行使市场希望落空 谢天谢地

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透12月3日 - 欧洲央行周四的政策决定不温不火，既避免了更为严重的政策失误，又让市场感受到了失望。

这就是我所说的一石二鸟。

欧洲央行对有关进一步放松政策的预期泼下冷水，仅将关键政策利率下调10个基点，至负30个基点，同时延长并扩大债券购买计划。

政策宽松力度不及市场预期，欧元区主要股市挫跌了大约3.5%，欧元则大幅升值。

虽然没人能证明欧洲央行承诺了市场感觉自己应得的好处，但这正是那些市场反应所夹带的情绪。

一方面，欧洲央行仅降息10个基点的决定是明智的，因为利率在负值区域陷入越深，欧元区必须依赖的银行业信贷环境就会越艰难。

“令欧元区头疼的问题是银行信贷投放低迷，这也是欧元区经济无法快速增长，并推动核心消费者物价指数(CPI)升至2%目标水平的原因，”High Frequency Economics的Carl Weinberg在致客户的报告中写道。“相对于资本充足率监管要求不断上升而言，银行系统内的资金不足更是引起信贷紧缩的原因。”

欧元区的银行业者面临双重问题：一方面它们需要资本，另一方面则必须以有利可图的利率放贷。央行的流动性状况和负利率对第一个问题无所助益的同时，实际上也不利于第二个问题。

自1月以来，瑞士活期存款利率一直处在负0.75%不变，但抵押贷款利率实际上却在上升。

欧洲央行还决定将购债范围扩大至市政债券，部分必要原因是，该央行每月600亿欧元的购债速度，正快速吞噬符合条件的欧元区公债。

欧洲央行可能错失了一个机会。如果将风险更高的资产--目前充斥资产负债表的银行贷款--纳入购债范围，则可能将对当前放贷产生影响。

**沟通抵不过现实**

所谓的欧洲央行沟通问题--即让市场感到“意外”--确实存在，但这却是建立在不成熟预期的基础上。只要看看欧洲央行决策者的讲话，就能发现央行内部对政策看法不一。那么沟通问题反而是，市场预期欧洲央行将作出市场想要的承诺，并且实际政策总是会及时出台。

虽然央行政策有透明度是件好事，但央行官员并不能让世界和事情按他们过去所说的那样发展。欧洲央行总裁德拉吉在欧元危机期间发出的豪言壮语，可能让他在金融市场赢得了过多的信任--或者说是一种轻信，这既不利于德拉吉、也不利于金融市场。

情势出现变化，政策也得跟着调整。因此，前瞻性引导是用在任性孩童身上不当的教养之道。这或许能让孩子保持安静，但短期和长期而言，代价都相当高昂。

欧洲央行先前曾表示，存款利率已处于下限，但后来又改口称，其他央行进一步降息及市场利率下降，意味着存款利率还有更多下调的空间。也许幅度不及该行先前所认为，但犯错并非罪大恶极，只有知错不改才是罪不可赦。

观察欧洲央行令人失望的政策决议为经济所带来的边际成本，就会发现问题肯定没那么严重。欧洲央行所要面临的抉择在于，要么忍受市场在适应现实期间所出现的波动，要么忍受恪守承诺可能带来的政策失误。

如今全球央行都在力图提高透明度，尤其是美联储，但这已经和不令市场大感意外混为一谈了。在金融危机期间，各国央行希望稳定市场有其正当理由。

但随着我们进一步远离金融危机，且看似愈发深陷低通胀和低增长的泥潭，这些理由也变得不那么充份了。

最终，在执着于央行信誉的迷思下，问题出在外界不认为央行达到就业和通胀目标就是有信誉，反倒认为迎合市场的预期才算饶富信誉。

欧洲央行在这方面还可以做得更好，对周四市场的失望之情毋需过度担忧。(完)