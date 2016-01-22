《SAFT专栏》斗不赢低通胀的央行或会阿Q一把宣布胜利收兵

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/James Saft

路透1月21日 - 战斗不会总以签订条约收场。欧洲央行最近的动态就展示了一番，在与低通胀的战斗中，当输家宣布取得胜利收兵时，可能会怎样收场。

欧洲央行总裁德拉吉周四信誓旦旦要强力维护央行2%的通胀目标，而这个目标是欧洲央行和其他央行一直以来明显没能实现的目标。

德拉吉在欧洲央行维持利率不变后的讲话中，一方面在设法降低通胀预期，另一方面暗示将采取强有力的措施，兼顾了能源价格下跌和市场通胀预期指标继续下滑的事实。

“既然现在这些条件都已恶化，如果在拿到全面信息时，我们不准备审视和重新考虑货币政策立场的话，我认为欧洲央行的信誉会受损，”德拉吉说道，他的讲话暗示下次欧洲央行在3月的会议很有可能进一步放松政策。

德拉吉强调欧洲央行在权限内会采取的措施范围将“不受限”，并再次呼吁希望能有财政政策和结构性改革给予配合与支持。

德拉吉提到可能采取进一步措施，这点并不稀奇，毕竟他和他的前任这些年来一直都在这么做，但通胀始终在2%目标位下方起起伏伏。欧元区通胀率目前为0.2%，考虑到能源价格走势，通胀率恐怕将很快跌至负值区域。

但在有人对通胀目标的基础理念和机制提出批评的情况下，德拉吉还表示要下双倍的力气，去实现2%的通胀目标，这点就挺不寻常的。

欧洲央行前首席经济学家易辛则主张央行应给自己更多的时间，推迟实现2%通胀目标的时点。

“大大推迟(达到通胀目标)的时间点有很多理由，”Issing在德国股市日报(Boersen-Zeitung)周四刊出的专访中表示。

在认为无法达到目标将有损央行声誉方面，Issing是正确的；但若改变通胀目标，也会有这样的影响。

前英国央行总裁金恩和经济学家Marvin Goodfriend在周二公布的关于瑞典货币政策的独立报告中提出了类似的看法，只是措辞更为强硬。

“如果理事会认为有必要暂时偏离未来两年左右的通胀目标，瑞典央行应对议会做出解释并为此辩护，”报告称。

金恩和Marvin Goodfriend建议采用一个剔除抵押贷款成本的通胀率指标，并且建议每10年对通胀目标评估一次。

**纷繁复杂的政治**

承认达到2%的通胀目标需要更长时间，或者宣称为了达到目标可以容忍未来通胀率更高，虽然这些可能都是合理的，但却不能激发信心。

央行采用更多震慑招数的风险在于，金融市场对强力措施的反应会越来越小。而藉由更改通胀目标，来承认通胀情势变化，也潜藏类似风险：感觉情况已经失控。

“我们认为，如果目标一直达不成，那么总有一天，欧洲央行或政治人士(！)将需要思考适合欧洲央行的目标应该在哪里，”法国兴业银行经济学家Anatoli Annenkov在发给客户的一份报告中写道。

“我们预计这种讨论会在未来几年内一直持续，而且我们也看出欧洲央行应该向委员会抛出这一问题的理由，因为这个‘目标’是在13年前制定的。”

当然这些终究是政治层面的讨论范畴，而且对于央行官员而言，这些议题都是一旦公开讨论，就会难免对自身独立性或公信力造成威胁的难题。

根本的现实在于，这个游戏中的多数玩家，包括政治人物在内，赋予了央行所谓的权力，但实际上远超出央行所能控制的程度。这一点可以从瑞典等小型经济体中明显看出，而日本也是另一个说明货币政策局限性的绝佳例子。

德拉吉说得一点也没错，多数的关键部分，应该由政治人物通过结构性改革和财政政策完成。

然而，这虽然听起来很明智，但如果金融市场开始相信，央行在承认自身力量有限，市场必将发生激烈反应。

这种打输了却宣布胜利班师回朝的做法，完全颠覆了“胜利”和“荣归”的定义。(完)