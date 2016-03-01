《SAFT专栏》通缩缠身 欧洲央行可能赔上自己的信誉

图中为位于法兰克福的欧洲央行总行原址外的欧元标识，摄于2016年1月19日。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/刘秀红/陈宗琦

路透3月1日 - 通缩要求欧洲央行(ECB)必须采取行动。现在比较不确定的是，进一步采取非常措施，比如继续调降负利率，能有多大用处。

许多人认为先前采取的那些措施适得其反，这种印象降低了未来新措施的成功机率，并置欧洲央行于危险境地：为了履行自己的职责，必须赌上自己的信誉。

不仅主要通胀率指标再度跌至负值，2月为负0.2%；而且更加糟糕的是，扣除能源成本的核心通胀率同样下降，只有0.8%。

这意味着能源价格下跌不仅在压低整体物价，而且正在促成较低薪资增长与消费者物价上涨预期不断减弱之间的自我强化型循环。

这可能驱使欧洲央行3月10日开会的时候进一步下调负利率，并可能采取其它宽松措施。

“仅是油价暂时下跌这个理由并不充分，”欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛周日向德国一家报纸称，“但如果低能源价格产生持续的长期影响，我们就不得不行动。”

意识到问题并采取行动，这个很容易。但非常没有把握的是，新举措的效果是否能与迄今所采取的那些行动有实质不同。

“对于欧洲央行政策取舍与效力的担忧增强，显示欧洲央行所能做的正在接近‘效力’极限，”法国兴业银行的Anatoli Annenkov在客户报告中写道。

“信贷、投资、贸易以及通胀的复苏乏力在很大程度上推动了利率下降及欧元贬值，这一现状表明欧洲央行政策的传导不力。虽然缺乏结构性改革和监管面的支持，而且债务规模仍居高不下，这些都是导致通胀预期下降的重要原因，但欧洲央行信誉渐失却可能进一步弱化通胀预期。”

而正是这最后一个因素，即欧洲央行可能失去信誉，最是令人不安，对全球其他地区经济的影响也最大。

两大主要群体有可能对欧洲央行丧失信心：一是市场，二是实体经济中的消费者和企业。过去几个月中，有越来越多迹象表明，市场已在怀疑央行政策的威力，不仅是在欧元区，还包括其他地方，尤其是日本。但即便欧洲央行继续坚持当前的政策路径，倘若这种自我强化的价格下滑趋势，即所谓第二轮效应得到固化，那么支撑投资和消费的通胀预期就可能变得更加失去控制。

**严重缺陷**

市场已经预期，欧洲央行将在3月会议上继续调降指标利率10个基点至负0.4%。但是和其他备选方案一样，继续调降负利率具有相当严重的缺陷。

首先，越来越多的人认为，负利率对银行业当前唯一的业务模式，即短借长贷是个潜在的重大威胁。这已导致银行类股及债券遭大举抛售，同时又没有多少人相信，这种损及银行业的政策能够给其客户带来好处。根据最糟糕的假设情境，银行会尝试提高费用，同时减少其担心会变得无利可图的贷款发放，以弥补在放贷方面的损失；而这种情况出现的可能性并不低。这就意味着资金融通更少而成本更高，与央行官员的初衷根本就是背道而驰。

其次，随着欧洲央行将利率在负值区域进一步下调，他们扩大资产购置计划可能会受到束缚。欧洲央行迄今尚未购买收益率低于政策利率的债券。

另一个可能性就是欧洲央行购买其他类型资产，例如企业债或证券化贷款，甚至仿效日本央行进军股市。

购买企业债或股票，当然会给金融市场带来重大影响，但也会令欧洲央行曝露于风险之中，从所持资产品质和政治层面来说都是如此，该央行还不太可能愿意冒此等风险。

这一切都凸显周末期间20国集团(G20)会议所传达讯息的讽刺性：市场应该会平静下来，这一点我们可以打包票。

市场不会就此风平浪静，因为通缩与中国这两个老问题还没解决，央行的工具令人怀疑，而且政治面也不见财政扩张的意愿。

几天之后，我们又重新回到期望、而非相信央行会有更多行动的状态，政界还是不会有什么作为。

这种情况持续越久，欧洲央行与其他国家央行眼睁睁看着信誉受损的风险就越大。(完)