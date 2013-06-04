《Saft专栏》经济复苏降温牵绊美联储政策前景

(本文作者是路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王冠中/戴素萍

路透6月4日 - 目前看来真正在萎缩的其实是全球经济，这也让美国联邦储备委员会(美联储/FED)很快会缩减买债规模的预期遭受打击。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，美联储未来几个月可能会开始缩减买债规模，为缓慢收回货币刺激措施的一部分。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特也点出这项可能性，称8月或9月时可能会考虑缩减措施的可能性，但强调现在并不是适当时机。

这是可能实现的，但那将会是希望战胜了数据的结果。

周一公布的数据亦显示，5月美国制造业订单大幅减少，而制造业活动则呈现四年来最糟表现，这结果符合工业生产实际上呈现萎缩的情况。由于美联储在协助美国经济时也要关注到全球的景况，因此稍早公布的中国制造业调查也呈现类似结果一事相当值得注意。

我们甚至都还没把上周尾段的美国数据纳入考量，当时的数据显示经济中就业情况疲弱，且火热的房市也没提供多少支撑，更别说整体经济成长温吞且放缓。

即使是由十来位高阶银行家组成的联邦谘询委员会(Federal Advisory Council)也坦言，可能要经过好几年的时间才能开始缩减量化宽松。

根据周五公布的5月17日联邦谘询委员会会议记录(here)：“根据经济预估，且有鉴于经济持续疲弱、财政持续吃紧、且近来通胀下滑，当前的宽松政策将延续一到三年的时间。”

但在同一场会议中，该委员会也对潜在通胀提出警告，并对美联储政策打击自身产业的获利有所怨言。

跌跌撞撞且差强人意的经济复苏方才进入第四年。从历史的经验来看，经济扩张大概持续五年左右，因此没什么人会愿意为当前的经济循环拍胸脯挂保证。美联储极不可能会做出任何加快由成长转入衰退过程的举动。

要美联储采取行动，首先要先见到就业数据大幅改善，从周五的非农就业报告开始，到进入夏季后的数据都要有强劲表现。

**只是嘴上说说**

因此我们能够指望美联储能做的事是他们明显想要做的事，就是信心满满地畅谈缩减规模，而不是真的会缩减。这将有助于让市场相信不仅撤出刺激举措是一个选项，而且联储也有能力可以平顺地成功撤出。

有一些人，像主席贝南克，可能希望让市场为其最终可能采取的举措预做准备，同时有机会可以一探投资者的反应。另有一些人，像是达拉斯联邦储备银行总裁费希尔，则可能只是认为买债的成本和风险要大过于好处，希望能有后续的对策。

金融市场对缩减规模论的看法，似乎夹杂着条件反射性的愤世疾俗和强烈的恐惧感。过去一个月债券的确遭到抛售，可以将此归咎于债市大崩盘的预期心理，当过去几年的主力客户不再那么捧场时，债市很有可能就会溃败。

股市投资者则把好的数据当成坏消息，原因是数据佳，表示美联储将撤出支持并打压对股市的投资需求，更遑论实体经济的需求。

这样一来，美联储就不得不实行支撑资产市场的政策，以此作为支撑就业和整体经济的迂回战术。

这样的战术不一定会实现美联储的就业和通胀双目标，却绝对会给其他地方带来影响。藉由推高资产价格，美联储产生了刺激作用，但也使得财富的分配更加不均。

这周最明显的例子或许就是保时捷了，其北美销售较上年同期成长38%，创下了有史以来最佳的月度成绩。

对保时捷有利的未必对美国有利，但美联储醉心于这种将对昂贵跑车及其车主有利的政策，似乎有一段时间了。(完)

(译文审校 张明钧/艾茂林)

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