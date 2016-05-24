《SAFT专栏》人口、经济增长与物价下滑究竟有什么可怕？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 李春喜/戴素萍/郑茵

路透5月24日 - “无论是人口、物价还是经济本身，增长是唯一自然且能够接受的路径。”这个众人深信不疑的想法，现在或许该是质疑的时候了。

从央行的通胀目标，到几乎所有有关经济的报道和分析，这种设想已经深深植入了我们对于世界的看法。

随着日本人口萎缩，中国人口接近峰值，意大利人口出生率处于该国作为现代国家以来的纪录低点等等，各种增长可能已经变得稀少，迫使我们需要更好地界定这个问题。问题或许不是如何获得增长，而是如何更好地活在没有增长的状态下，即便出现物价下跌或通缩等现象。

以日本为例。数十年来，日本对抗经济衰退和通缩的努力，变成一场代价愈发高昂、难度愈来愈高的战争。

日本动用了各种赤字支出和量化宽松措施，只为抗击通缩，这种作法的最典型论述根据就是，物价下跌会使人们推迟消费，并且会由此形成物价和经济产出萎缩的恶性循环。

对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力对此持不同看法。他指出，虽然自2000年日本劳动力达到顶峰以来，日本国内生产总值(GDP)增长几乎落后于所有工业化国家，但依据日圆购买力因素调整后，每名工人产出增长较德国、新西兰及加拿大都要强劲。

换言之，日本开始富裕起来，而且以单一工人的购买力来看，只变得更加富有，不过经济一直在温和衰退和轻微通缩中进进出出。

“日本需要增长吗？我们的答案是否定的，”Jen和同事Joana Freire在给客户的研究报告中写道。“如果以实质GDP增长率来看，倘若人口持续萎缩，总括来说，无法明显看出日本需要持续增长来提高其生活水准。”

尽管自1990年以来日本年通胀率平均只有0.3%，远低于许多央行的2%目标，但这种极有害的自我增强式通缩尚未生根，这也是不争的事实。

**转变带来的问题**

可以确定的是，如果日本政府和央行没有采取行动来对抗经济衰退和通缩，我们不知道会有什么样的后果。由于政府债务正逼近相当于GDP的250%，未来低成长或零成长势必会造成可观的转型期问题，尤其是如何让这一切都是值得的。

这不只是我们的预期似乎会受到未能增长的动摇。在公共部门和企业界的其他一切，从投资到聘雇计划，都要仰仗经济的增长。

花旗集团的信用策略师Matt King并不看好大饼缩小或者未能一如预期般成长的影响。

“比方说，想一下油价下跌(现在是上涨)所引起的反应。本来这应该只是石油生产者和石油消费者之间财富的重新分配，而现在却不是了，”他在一份客户报告中写到。“事实证明市场和全球经济在油价上涨时，均比下跌时要乐观得多。这在许多其它领域也同样适用。”

King并指出，2015年金融产业之外的全球企业营收实际上是减少了，最近一个季度也延续了这一趋势。

从国家层面来看待产业，其中的隐忧在于，企业在客户减少的情况下为保持盈利而缩减规模，导致产业成长乏力甚至为负增长，这种模式正在不断自我强化。

所有这些在很大程度上解释了央行的行为，央行试图以信贷为手段促进经济成长，而我们一直习惯于通过人口的增加自然而然地获得成长。最突出的例子莫过于中国在最近几个月放松银根，此举无疑促进了经济成长并平息了市场动荡，但如果从资金运用的成效来看，这最终很可能要归于失败。

然而在其它发达经济体，超低利率未能刺激投资的强劲反弹。

如果人口增长的势头消退，且信贷难以继续担当经济成长的催化剂，也许就不仅仅是我们的工具有问题，可能目标也有问题。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券。)