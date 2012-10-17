《SAFT专栏》欧盟有资格获得诺贝尔文学奖

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft; 编译 蔡美珍/郑茵
路透10月16日电---与其说是和平奖,或甚至勉强扯上经济学奖,或许欧盟应该得到的是诺贝尔文学奖,因为欧盟实在是结合了想像力和创意的巨作,而且至少有段时间,它也是舍弃怀疑的代表作.
这未必是种批评.
诺贝尔委员会将今年和平奖颁给欧盟,得奖理由是欧洲从一个战争大陆进化成和平大陆.
这是无可否认的,但同样不寻常的是,那些自豪仅依据自我利益行事的理性大众及投资人,竟然看不出基本的结构性荒谬.
我们都被说服了,我们也都相信了所描绘的前景;最能够解释这种现象的,应该是诗人柯立芝(Samuel Taylor Coleridge),他在1817年的时候说过,一个作家能够以"伪装真实的假象"注入浪漫角色及不可思议的情节,引诱读者"自愿暂时舍弃怀疑".
否则,我们还能如何解释,为何众多退休基金经理人及投资人会押注希腊、西班牙及意大利相对德国的利差将会收窄,尽管种种明显迹象显示,这些国家多得是互相愚弄的方法和手段.而欧盟自己并没有足够能力阻止这种行为.当投资人进行这种配置时,背景配乐肯定是"快乐颂"吧.
否则,你如何能够肯定欧元这个问题重重、缺乏单一课税及财政政策的半调子共同货币?你如何能够接受一个共同央行被明文剥夺掉所有央行的终极王牌:为政府融资?你如何能够支持这样一个体系,让银行依赖政府,政府依赖央行,而这个央行却不能完全支持或制裁它的客户?
说到底,参与其中的人必须闭上眼睛,让自己相信美好的虚构故事,这个故事或许带来了和平的副产品,但绝对不符合经济学,即使你将经济学定义成广义的社会科学.
大人物总是想要做些大格局、重要的好事,跟着他们走,而不是挑剔毛病,能赚到更多钱.
**艰难道路**
这充分反映了金融市场的从众心理,即便没有根据的事情,投资者也可以从别人的信心中得到鼓舞.但事关欧元区的未来,却未透露出多少线索.
欧盟以及後来的欧元区,从本质上说,就是一个浪漫的构想与事业,正因为如此,想要从这场结盟的外部来判断将会发生什麽,是极为困难的.
本周欧盟峰会即将来临,试着想想,将要进行什麽改革,由谁来进行,哪些国家将会参与,围绕这些问题都存在着巨大不确定性.
资金即将告罄的希腊也许仍无法在峰会之前与欧盟,欧洲央行以及国际货币基金组织(IMF)就新一轮措施计划达成一致.法国和德国在撙节问题上将再一次拉开架势.也许会达成一份必要的核心框架协议,涉及由欧洲央行监督的银行业监管,但其可行性却存在很大的问题,因为银行业最终是由政府担保的,若最终财政一体化不能达成,政府仍将各自为政.
欧元区联邦预算提议中有些令人尴尬的谦让,只是突显了这一问题而已.那个提案只能算权宜之计,而且已经遭到芬兰的反对.
所有这一切说明,欧元要想按现在的形式继续存在下去,而且又不出现严重问题,会面临巨大而复杂的难题.但这并不是在说不可能:欧元身为一个浪漫且有价值的构想,或许不太受到那些常态概率的影响.
不过,真的令人担忧的,是柯立芝用来修饰"自愿舍弃怀疑"的"暂时"一词.研究欧元问世前後的欧洲债券市场,那些现在被公认的结构性问题在当时却只有少数提出.其他人对这个故事都深信不疑.既然现在这个幻觉被戳破,再要让大多数人捧场就要难得多了.
这也许并不能充分解释为什麽欧盟应当得到诺贝尔和平奖,但绝对可以说明他们为什麽获得此奖项.(完)
--译文审校 王冠中
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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