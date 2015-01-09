《SAFT专栏》欧元麻烦重重 瑞士央行也因此遭遇考验

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/蔡美珍

路透1月8日 - 多少有些孤立无援的欧元，在瑞士央行有个朋友，但由于这个盟友不得不担任防守方，恐怕不会对此感到高兴。

这种状况不仅清楚的显示出欧元问题如何给瑞士央行带来大麻烦，并且特别反映出希腊可能退出欧元区的戏码为什么仍对市场构成严重威胁。

投资者及其他多数央行在12月抛出欧元，但瑞士央行进行防守，通过购买欧元卖出瑞郎来干预汇市，在该过程中助长了瑞士外汇储备录得2012年以来最大增幅。

瑞士央行并不是为了让德拉吉感觉好受一些才这样做，而是在部分实践此前作出的“不限量”购买欧元、以守卫1.2汇率上限的承诺。这一目标已经维持了超过三年。

从很多方面看，这一政策效果卓越，至少在帮助瑞士出口商这个小目标来看是成功的。但德拉吉“不计代价”的承诺实际让瑞士央行受益，这个承诺也在2012年缓解了欧元的压力。

瑞士的优势同时也是弱势，世事常是如此。由于被视为避险货币，尤其是俄罗斯经济和政治问题的爆发，加上投资者为希腊1月25日的大选未雨绸缪，让瑞郎大受追捧。希腊新政府上任后，可能导致希腊离开欧元区。

瑞士央行在设置汇率上限的同时，给全球提供了一个自由选择，无论想把多少欧元换成瑞郎，汇价都有保障。这样的政策有效时则效果极佳，失去效果时就会成为灾难。

除了希腊问题，瑞士央行还面临其它压力，因欧洲央行正在打一场抵挡通缩的战役，需要让欧元贬值。而瑞士央行预计2015年会出现通缩，因此在12月提前宣布将在1月22日实施银行存款负利率，这一天刚好是欧洲央行召开会议的时间，这绝不是简单的日期上的巧合。

**先生，要巧克力还是手表？**

瑞士央行的用意应该是，如果欧洲央行一如预期实施新的量化宽松，此举将作为缓冲欧元卖盘及瑞郎买盘之用。但由于欧元区经济数据持续欠佳，事实可能证明这样作还不够，就像12月的情况那样，因而迫使瑞士央行再度出手买进欧元。

如此一来，瑞士央行有点变成欧洲央行量化宽松的一项工具。虽然瑞士央行应该会把买进来的一部分欧元卖掉换成英镑、美元及日圆，但45%左右应该会投入到各欧元国家的欧元计价证券。欧洲央行肯定会很感激，但同时它应该也会希望不必走到这一步。

至于对于我们而言，瑞郎买盘是个指标计。

“在预期中欧洲央行1月22日QE行动还没到来时，瑞士央行的负利率现在就已经无法守住欧元/瑞郎底限，这对金融市场而言是重大问题。避险买盘的持续涌现确实造成影响，而且这不只是与油价或希腊有关，”Track Research分析师Bob Savage在一篇客户报告中称。

“即使持有瑞郎要承担负利率成本，欧洲的投资人也宁愿要安全而不要欧元。由此可知，如果希腊退出欧元区、油价跌破40美元，或全球通缩情况加剧恶化，我们将面临更大的危机风险。压低利率的骨牌效应可能随之而来。”

这可能也不会最终让瑞士央行放弃汇率底线，但千万要记得，这个政策并非毫无冲突或风险。更有可能的情况是，希腊和德国会设法解决事情，而俄罗斯的国际关系会日渐改善。瑞士付出一些代价保护本国制造业，顺便帮助了欧元区经济。

当然，瑞士可以想印多少瑞郎就印多少。而对于担心普京政权的俄罗斯人，或是担心欧元解体的比利时人来说，瑞郎仍然具有保值功效，巧克力或手表随你选择，瑞士央行会保证一个欧元/瑞郎汇率底限。

这是个优点，但也是个缺点。(完)

(译文审校 高琦/王丽鑫)

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