《SAFT專欄》歐元麻煩重重 瑞士央行也因此遭遇考驗

(本文作者為路透專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 James Saft；編譯 王麗鑫/蔡美珍

路透1月8日 - 多少有些孤立無援的歐元，在瑞士央行有個朋友，但由於這個盟友不得不擔任防守方，恐怕不會對此感到高興。

這種狀況不僅清楚的顯示出歐元問題如何給瑞士央行帶來大麻煩，並且特別反映出希臘可能退出歐元區的戲碼為什麼仍對市場構成嚴重威脅。

投資者及其他多數央行在12月拋出歐元，但瑞士央行進行防守，通過購買歐元賣出瑞郎來干預匯市，在該過程中助長了瑞士外匯儲備錄得2012年以來最大增幅。

瑞士央行並不是為了讓德拉吉感覺好受一些才這樣做，而是在部分實踐此前作出的“不限量”購買歐元、以守衛1.2匯率上限的承諾。這一目標已經維持了超過三年。

從很多方面看，這一政策效果卓越，至少在幫助瑞士出口商這個小目標來看是成功的。但德拉吉“不計代價”的承諾實際讓瑞士央行受益，這個承諾也在2012年緩解了歐元的壓力。

瑞士的優勢同時也是弱勢，世事常是如此。由於被視為避險貨幣，尤其是俄羅斯經濟和政治問題的爆發，加上投資者為希臘1月25日的大選未雨綢繆，讓瑞郎大受追捧。希臘新政府上任後，可能導致希臘離開歐元區。

瑞士央行在設置匯率上限的同時，給全球提供了一個自由選擇，無論想把多少歐元換成瑞郎，匯價都有保障。這樣的政策有效時則效果極佳，失去效果時就會成為災難。

除了希臘問題，瑞士央行還面臨其它壓力，因歐洲央行正在打一場抵擋通縮的戰役，需要讓歐元貶值。而瑞士央行預計2015年會出現通縮，因此在12月提前宣布將在1月22日實施銀行存款負利率，這一天剛好是歐洲央行召開會議的時間，這絕不是簡單的日期上的巧合。

**先生，要巧克力還是手表？**

瑞士央行的用意應該是，如果歐洲央行一如預期實施新的量化寬鬆，此舉將作為緩衝歐元賣盤及瑞郎買盤之用。但由於歐元區經濟數據持續欠佳，事實可能證明這樣作還不夠，就像12月的情況那樣，因而迫使瑞士央行再度出手買進歐元。

如此一來，瑞士央行有點變成歐洲央行量化寬鬆的一項工具。雖然瑞士央行應該會把買進來的一部分歐元賣掉換成英鎊、美元及日圓，但45%左右應該會投入到各歐元國家的歐元計價證券。歐洲央行肯定會很感激，但同時它應該也會希望不必走到這一步。

至于對於我們而言，瑞郎買盤是個指標計。

“在預期中歐洲央行1月22日QE行動還沒到來時，瑞士央行的負利率現在就已經無法守住歐元/瑞郎底限，這對金融市場而言是重大問題。避險買盤的持續湧現確實造成影響，而且這不只是與油價或希臘有關，”Track Research分析師Bob Savage在一篇客戶報告中稱。

“即使持有瑞郎要承擔負利率成本，歐洲的投資人也寧愿要安全而不要歐元。由此可知，如果希臘退出歐元區、油價跌破40美元，或全球通縮情況加劇惡化，我們將面臨更大的危機風險。壓低利率的骨牌效應可能隨之而來。”

這可能也不會最終讓瑞士央行放棄匯率底線，但千萬要記得，這個政策並非毫無衝突或風險。更有可能的情況是，希臘和德國會設法解決事情，而俄羅斯的國際關係會日漸改善。瑞士付出一些代價保護本國製造業，順便幫助了歐元區經濟。

當然，瑞士可以想印多少瑞郎就印多少。而對於擔心普京政權的俄羅斯人，或是擔心歐元解體的比利時人來說，瑞郎仍然具有保值功效，巧克力或手表隨你選擇，瑞士央行會保證一個歐元/瑞郎匯率底限。

這是個優點，但也是個缺點。(完)

(譯文審校 高琦/王麗鑫)

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