《SAFT专栏》要角缺席杰克森霍尔会议 难窥货币政策动向

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧/石冠兰

路透8月22日 - 所有转变时期都存在着不稳定的真空期，而今年美国联邦储备委员会(FED/美联储)在杰克森霍尔年会的主要议题就是政策真空。

在这可能是史上最为重要的货币政策回调前夕，美联储主席伯南克却没有利用这个机会来做个告别演说。这是1987年以来现任美联储主席首度不出席这场会议；1987年召开会议时，格林斯潘(Alan Greenspan)才刚获国会通过其出任美联储主席仅数日，并未参加该会议。

由堪萨斯联邦储备银行每年主办的杰克森霍尔会议，一直以来不仅是个交换意见的场合，同时也是让市场及投资人准备好迎接重要政策变化的背景。

不过今年就没有发挥这么多的作用。除了伯南克没到场之外，欧洲央行总裁德拉吉也不会现身，新任英国央行总裁卡尼也不会参加。

不过普遍被视为是伯南克明年1月离职时的热门继任人选、前美国财长萨默斯也不参与这场会议。美联储理事会七名理事中只有三人出席。

有感受到央行官员宁可当下不去讨论未来政策走向及接下来的规划吗？这本身就令人感到不安，特别是我们即将迎来两项重要转变：其一是从购债转为缩小购债规模，其二则是伯南克将离职、接任者尚不明朗。

萨默斯的主要竞争对手、另一个美联储主席热门人选--FED副主席叶伦将会与会。不过今年夏天萨默斯的儿子出现在白宫实习生的名单上，或许已经透露出叶伦获选的机率。

我猜伯南克、甚至是萨默斯有可能让我们大感意外，或许会像007一样，在周五早上坐着直昇机从天而降，宣布第2.95轮的量化宽松。不过我们可别指望这会实现。

日本央行总裁黑田东彦及英国央行副总裁宾恩将出席，虽然这两个国家也在货币政策上面临迫切的问题，但是真正快要采取行动的是美国。

本周末我们可能会看到一连串有趣的构想，但对于解决重大的问题上没有根本的帮助。

**小华尔滋**

从某种意义上说，决策者们不想公开交流观点是可以理解的。非常明显，在经济、金融市场或如何调整政策以实现最佳效果等方面，都没有什么共识。

周三美联储公布7月政策会议记录后，市场人气溃散感到失望，因该记录暗示联储可能就在9月开始缩减购债。债市和股市均应声下跌，尽管跌幅可能不像真的开始缩减购债时那么深。

该记录显示，与会者一致同意，“如果经济按照预期整体好转，”那么缩减(刺激举措)就是正确选择。然而就现在而言，除了失业率有所好转，经济状况还称不上强劲，而且实际上还比美联储预期的要弱一些。

光凭我们对购债的好处及风险理解极为有限，就构成开始缩减购债的极好理由。然而，本周末堆积如山的报告中，不太可能见到这样的内容。

坦白讲，关于这点还有着大量分歧。联邦公开市场委员会(FOMC)中有一位成员呼吁要更明确地承诺尽快退场。但有“几位”成员敦促保持耐心，认为需要衡量更多数据。

此外，“一些”成员预计下半年经济成长将令人失望，这肯定让主张暂缓缩减举措的人更有理由。

目前，很难得知将发生什么。美联储可能会在9月开始缩减政策，以证明它可以这样做；美联储也可能决定按兵不动，将问题留给下任美联储主席，不论继任者是谁、或者其何时获批上任。

某种程度上说，审批过程可能是缓慢而结果难料的，从这个角度来看，眼下应该做出一些动作，让沸沸扬扬的尘嚣落地。问题在于，不论在美国还是其他市场，市场可能对缩减举措反应极为剧烈，以至于美联储必须以某种方式让投资人冷静下来。

也许对周三市场抛售的最好解读，就是这种不确定性恐惧的反应。

不用指望杰克森霍尔会议能带来什么助益了。(完)

(译文审校 李婷仪)

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