《SAFT专栏》美联储将自身政策与中国命运紧紧相扣

图为透过镜片看到的美元和人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透9月18日 - 不用自欺欺人了，当美国联邦储备委员会(美联储/FED)在延后升息的理由中，大谈“全球经济及金融市场发展”时，他们讲的就是中国。

这样一来可有得等了，因为中国忙着进行一场必要但很危险的长期努力，要转型成为消费型经济。如此一来，美联储的政策也将与中国高层的决策变成命运共同体，而中国高层不仅面临麻烦，他们对于干预市场的概念也是以蛮力对付。

联邦公开市场委员会(FOMC)的声明没有什么重要的变动，除了这一句：

“近期全球经济和金融市场发展可能对经济活动有所限制，并可能在短期内对通胀构成进一步下压。”

美联储主席叶伦在记者会上诠释了这点，在这次决议与中国因素之间划上了明确的连结线。

“我们特别关注中国及新兴市场，”叶伦说。

“我们很早就预计中国经济将有所放缓，因为该国正进行经济再平衡。”

据叶伦表示，问题在于，中国经济是否会比预期更加令人意外地放缓。她还轻描淡写的对中国决策者的“灵活性”提出质疑。

“8月金融市场走势在一定程度上，是受对中国经济可能下行的担忧影响，”她称。

让我们把这个问题慢慢剖开来看。

首先，确实，外界担忧其他新兴市场，尤其是巴西--该国货币大跌、其信用评等目前也完全处在垃圾级。不过，虽然巴西和其他许多新兴市场国家都有各自的问题，但他们却有两个共同的问题：中国的原材料需求降温、以及美国升息预期导致外资流入减少。

因此，美联储现在担心新兴市场其实是因为：中国和美联储自身。

这样一来，我们就得回到中国这个问题上，而且很有可能把它列为美联储决策考量的关键因素。

中国将长期遭受经济转型问题。经济从过度投资转为消费型态的过程将是非常漫长的，这也打乱了金融危机以来中国倚靠债务的经济模式。

至于中国金融市场，投机炒作等因素导致市场波动，这样的过程，任何一家明智的央行都不会想要随之起舞。

**重要但不透明**

这暗示了美联储升息之举可能还有得等--可能需要数年时间直到中国经济转型企稳，同时这也表明未来充满了不确定性。鉴于中国数据的不透明，加上其市场震荡不已，投资人真的很难看明白这与美联储利率决定之间的相互影响。

中国对全球经济的重要性无庸置疑，其次是美联储的两大职责：通胀和就业。显然，如果美联储认为始于中国的全球衰退风险不小，而且还在向外蔓延，那么这个决定比较容易站得住脚。

那是肯定有可能的，但值得注意的是，叶伦及美联储不仅提到中国经济，也提到了金融市场的发展情况。

这就是美联储推迟升息或等待的决定看来不明智、且前后矛盾之处。

当中国大陆股市飞速蹿升，深圳和上海两地综合股指截止6月份的市值较年初增加两倍时，美联储将这作为收紧政策的理由了吗？假如真是如此，美联储肯定也不会明说。

别忘了，中国股市的这轮涨势是以杠杆融资以及不成熟的投资者入市为特征的。这些投资者中有很多甚至都没有正经学历。

中国股市市值起初飙升，升幅相当于日本的国内生产总值(GDP)，随后在短短22天内骤跌，降幅相当于英国的GDP，这种奇观虽然具有启示意义，但要据此制定明智的政策是很难的。(here)

至于中国决策者的“灵巧性”，我和叶伦有着同样的担忧。中国为逆转股市跌势而采取的措施是粗暴的，或许也是适得其反的，使我们对中国金融市场的了解甚至还不如之前了。

或许美联储对中国金融市场的看法要比我们高明，他们能看到中国金融系统的潜在现实。

或许压根就不是这么回事。

最好的假设情形是：美联储感到不安，因而决定到10月再看看。

如果美联储对中国的看法是认真的，那么我们或许有的等了，而且中间还存在变数。(完)

(编译/审校 蔡美珍/许娜/戴素萍/汪红英/孙茉莉/高琦)

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