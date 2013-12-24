《SAFT专栏》央行前瞻性指引一出 驷马难追

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透12月24日 -信守诺言并不容易，而失信的话肯定会遭人厌恶。一些央行热衷于“前瞻性指引”，可能很快就会对此有亲身体会。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)提出的前瞻性指引，实质是一种承诺或保证，声称在一定条件下或一定时期内，把货币政策维持在某种范围之内。美联储的策略是逐渐退出购债计划，同时控制市场利率防止其快速上升，而前瞻性指引正是该策略的核心内容。上周美联储宣布把每月购债规模缩减100亿美元，为了减轻此举对金融市场的冲击，美联储同时强化了前瞻性指引。美联储表示，只要通胀率保持在2%目标水准之下，则在失业率降到6.5%下方之后的很长时间内，利率仍可能保持在近零水准。

从某些方面来看，美联储这个计策很成功--风险型投资市场在其宣布缩减刺激后仍保持乐观。但在其它一些领域，比如人们对未来利率走向进行押注的交易所，情况似乎并不符合美联储的设想。

稍后再谈这点，我们先分析分析一些央行现在为何如此喜欢把设定预期当作货币政策工具。部分原因在于前瞻性指引是一种工具，即便在利率接近于零的情况下也能发挥作用，而且不必购买任何资产。

但在一定程度上，这只是因为最近该工具比较时髦而已。1980年代，央行热衷于控制货币供应量，前一阵子则纷纷设立通胀目标。这样做是否明智，我们可以留给历史来判断，但变化是永恒的。

关键问题在于执掌央行的人发生了变化，做出承诺的是一个人，而随后负责兑现承诺的则变成了另外的人。比如，美联储主席贝南克即将卸任。

当然，根据当时的情况，在职责权限范围之内，央行总裁肯定会采取他们认为正确的行动。此外的任何预期都不靠谱，任何其它行动都会适得其反。

**精心设计的退路**

当然，可以像英国央行那样设计一个相当复杂的退路--在什么情况下，央行可以不必遵守当初的承诺。

英国央行表示，在失业率降到7%之前，不会提高当前为0.50%的指标利率，除非发生下列情况：

-英国央行认为18-24个月后的通胀率将比2%目标水准高出0.50个百分点或者更高

-中期通胀预期不再足够稳定

-货币政策被视为金融稳定的重大威胁

近期英国央行利率制定会议记录显示，由于失业率降速比央行的预估快得多，央行已开始质疑该数据！这就好像是在强调一切是多么的不堪一击。

但这不过是凸显出现实要远比央行的承诺来得复杂得多。

这一切并不足为奇，甚至也说不上有争议。相反，令人奇怪之处恰恰在于，认为前瞻性指引将对市场产生一些特殊效力的想法。

据报岛有望担任美联储副主席的费舍尔(Stanley Fischer)曾在今年稍早表达过对前瞻性指引的忧虑。

“不要指望美联储清楚说明要做什么。”费舍尔说过。“为什么呢？因为它自己也不知道。我们不知道一年后会做什么。试图过于精准就是个错误。”

费舍尔的其他言论表明，相对于硬性承诺日期，他更青睐设定退出条件；但其观点基本一样：由于未来不可知，很难作出并信守承诺。

这让我们想到了近期美联储宣布最新前瞻性指引后的市场反应。简言之，市场走在了美联储前面，至少根据联储自己的预期来判断是这样。

美联储利率制定委员会成员普遍认为，到2015年底利率将在0.75%，仅有两位成员认为明年有可能升息。与之相较，期货市场快速波动，反应收紧政策步伐会快得多。金融市场认为首次升息可能在2015年3月出现，当年年底前短期利率可能升至1%以上。

随着美联储的承诺与市场的判断之间出现差距，金融市场将照例通过波动性上升的方式来付出代价。(完)

(编译 张涛/石冠兰 审校 徐文焰)

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