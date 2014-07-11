《SAFT专栏》透明度提高了 美联储却并不快乐

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 徐文焰/王丽鑫/白云

路透7月10日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)为了变得更加透明而努力很久，可现在似乎又因为太被了解而感到不快。

除了让我们知道量化宽松(QE)政策可能在10月结束外，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三发布的6月会议记录还显示出，美联储似乎曾试图对持续上涨的金融市场发出警讯却不得要领。

特别值得一提的是，联储似乎想知道如何在与投资者的互动中恢复一些神秘感。

“与会者还谈到金融市场近期出现的一些趋势是否意味着，投资者在作出投资决定时没有充分考虑到风险，”会议记录显示。

“尤其是，与会者认为股市、汇市和固定收益市场隐含波动率偏低，以及投资者冒险意愿增强的迹象，都说明市场人士没有充分考虑到经济与货币政策的不确定性。”

从字面上看，美联储是希望投资者更加小心翼翼一些，不要那么盲目乐观。当然，他们说投资者过度自信是有道理的：本周一家名不见经传的社交媒体公司的市值居然升至50亿美元以上。这家公司仅有一名员工，而且没有任何营业收入。

但鉴于美联储的立场，很难搞清楚美联储到底为什么会指望投资者更谨慎。

美联储观察人士、俄勒冈大学(University of Oregon)经济学家Tim Duy指出，毕竟，美联储现在的经济预测中不确定性要低得多，在描述这些预测时，说关键经济数据不确定性高于平常的时候，也比一两年前少得多。

这样一来，在其它可能造成不确定的因素当中，美联储自身政策就变成了最主要的因素。

“如果美联储在有效沟通的基础上作出反应，经济前景又没什么不确定，那么货币政策前景为什么要有不确定性呢？美联储似乎不应该对市场的心满意足感到不安。沟通策略的目的，应该是通过清楚阐述目标效果，来降低货币政策前景相关的不确定性。唯一剩下的不确定性将是经济的不确定，”Duy写道。(here)

**制定政策而非拥有政策**

美联储前理事史坦可能提供一次洞察美联储心态的有趣机会，华盛顿邮报周三对他进行了离任后的首次采访。

“我一直很困惑，各项波动指标为什么那么低，这让我有点担忧，”史坦在回应有关美联储沟通方面挑战的问题时说道。

“从基本面看，如果对长期利率处在什么水平比较适当，美联储什么时候升息等不确定性都给予考虑，波动性不应该这么低。”(here)

史坦说到点子上了：投资者应当更加不确定才对，多数风险资产的价格应该比目前水平再低一些，才能反映那些不确定性的潜在成本。

然而，史坦说这很让他困惑，有点言过其实了，他完全有能力理解情况为什么会这样。现已回到哈佛大学教书的史坦，曾经在美联储带头提倡采用货币政策工具，以联储独有的不事张扬的方式控制市场过热。

他的观点遭到联储主席叶伦的完全否定。后者认为，以监管和劝诫为本质的宏观谨慎措施在控制市场过热方面效果更好。

虽然叶伦承认“金融市场风险普遍有所上升”，但她依然认为货币政策和宏观谨慎政策不能混为一谈，货币政策要顾及就业和通胀，而宏观谨慎政策的目标是保证市场和机构的安全。

说得直接点，问题在于投资者懂得领会央行意图。

他们很明白美联储不会向市场大泼货币政策冷水，至少目前为止，还不具备升息的前提条件。薪资增长目前还很疲软，尽管通胀在朝好的方向发展，但仍低于央行2%的目标。

看起来也许不太明智，但目前市况和造就当前市况的投资者的现状就是如此。

换句话说，都怪美联储把事情挑得太过明白了。(完)

(编译 徐文焰/王丽鑫/白云; 审校 郑茵)

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