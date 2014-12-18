《SAFT专栏》通胀前景疲弱 美联储只能耐心等待升息时机

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 张涛

路透12月17日 - 你可以称之为“耐心”，或者七大美德中的任何一项，但事实是，美国联邦储备委员会(美联储/FED)因通胀前景疲弱而无法升息。

美联储周四表示，准备在开始升息前保持“耐心”，但又强调这与之前等待“相当长时间”才会升息的说法是一致的。

美联储主席叶伦在政策会议之后召开的记者会上说得相当明白。不要认为会在未来两次的政策会议上升息，因此最早也得等到明年4月。她明确表示，“几乎所有的与会者”都预期2015年升息，这是相当强烈的预测。有三名美联储官员在本次会议中持有异议。

但具体是在2015年的什么时候，美联储每次开会都暗示在未来某个时候，让我们和它一起耐心等待。交易商现在押注首次升息时间是在明年10月，在美联储发表温和声明之前的预期是明年9月。

综合美联储随同会议声明一道发布的预估，可以看得更清楚一些。2015-2017年的通胀预估不仅全部低于一个月以前的预测(鉴于油价重挫，这点并不奇怪)，而且较长期的通胀率预估也只有2.0%。美联储实际上并不指望薪资增长会很快推动通胀率回升到目标水准，更不用说超过目标了。

这与油价下滑是暂时现象的说法有些相悖。油价跌势不会足够短暂，因此我们可能不会看到通胀率很快回升到2.0%上方。

再看看美联储官员的经济预测“点阵图”。对2015年消费者物价指数(CPI)涨幅的中值预测，从1.75%下降到了1.3%；对2017年预测也从1.95%降到了1.9%。

这暗示美联储预期不会面临过高通胀率的威胁，而通胀率长期过低的威胁则相当大，这将考验人们的耐心。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明也提到了通胀预期。五年通胀预期趋于大幅下降，显示通胀放缓的看法正在扎根。

**谦卑**

美联储预计通胀率持续偏低，而就业却超过充分的程度。美联储预测2016和2017年失业率将低于长期的“自然”水平。

叶伦表示，出现这种情形是因为“通胀目前低于我们的目标，决策委员会希望看到通胀逐渐回升到目标水准”。

“如果失业率在较短时期稍微低于自然水准，将帮助通胀率小幅加快向目标回升的速度，”她表示。

“我想说，是非常小幅地低于自然水准。在当前的环境下，关于什么才算是最大化就业存在很大的不确定性。”

通胀立场强硬的鹰派可能会考虑这点，并认为美联储愿意允许劳动市场稍显过热，以带动通胀回升并打消消费者对通胀放缓的看法。

但他们也可能会认为，愿意参加工作的劳动力人数足够大，正在创造出的就业岗位薪水足够低，因此不会出现“正常的”薪资增长趋势。如果薪资真的开始上升，美联储将迅速改变策略，但并没有多少理由相信薪资将强劲上升。

在这种背景下，美联储绝对不会很快升息，或者说需等待“相当长一段时间 ”，即使劳动市场情况不错。

对于金融市场来说结果是显而易见的。应该冒险。股市应该喜欢这种情形，甚至高收益资产和信贷也将受益，因为美联储近期不会刻意破坏那个市场。新兴市场也是明显的受益者。

美联储似乎正在学习、但谈得不多的美德，是“谦卑”。他们继续采用不适合在通胀放缓环境下刺激通胀的工具。这些工具迄今不见效果，可能将来也没太大作用，因此我们可以耐心地等很长时间。(完)

(译文审校 许娜)

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