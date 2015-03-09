《SAFT专栏》美联储的耐心快没了 股市上涨行情可能结束

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛

路透3月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)对于收紧政策的耐心快没了，意味着股市的上涨行情可能到头儿了。

美债几周来已经表现很糟糕，后市会进一步走低。

2月美国非农就业岗位大增29.5万个，失业率降到了六年半低点5.5%。平均时薪比上年同期上升2%，虽然升幅略低于1月，但远高于消费物价涨幅。

现在，无论是非农就业岗位增长趋势，还是绝对增加数量，都已经不适合继续保持零利率。尤其是失业率降至5.5%，已经到了雇主该增加工资来吸引求职者的水平。

可能性最大的情形：美联储谨慎而又迅速的采取行动，实施金融危机过后的首次升息。

“我们预期在3月会议结束后，货币政策决策者将在声明中删除‘耐心’一词，从而为6月升息做好准备，”法国兴业银行的分析师Brian Jones在客户报告中写道。

虽然美联储内部对于何时升息仍存在分歧，但通常被外界视为通胀态度温和的旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯，也显得不太耐烦了。

在非农就业报告公布之前，威廉姆斯周四表示，“通胀率超过目标或将迫使我们加大升息的力度以扭转局势，这将造成市场波动并可能损害经济复苏。”

“我认为逐步升息更为安全，那就需要略早一些开始升息。”

市场对于升息速度的预期与美联储自己的预测之间仍存在很大的差距，尽管周五市场缩小了这个差距。大约六周以前，市场对自己的预期相当自信，但如果上述分歧得到解决而且美联储的观点占上风--最后这类争论的结果通常如此，则多数金融资产将面临明显的下行风险。

美联储定于3月17-28日举行的下次会议，是最有可能明确利率前景的场合。会后将公布利率决定、政策声明、新的经济预测，而且美联储主席叶伦将召开记者会。如果美联储删除“耐心”说法，则6月或7月会议升息将不可避免。

**金融资产盘算**

从现在开始到3月18日，可以预料金融市场的关注焦点不是美国经济方面的好消息，而是借款成本上升会对股市与债市有何影响。

股市周五开始这样反应，标准普尔500指数.SPX跌1.5%，导致2015年迄今的涨幅只有0.5%左右。10年期美国公债价格跌幅更大，收益率(殖利率)劲升13.5个基点至2.25%，收益率升幅超过6%。10年期公债收益率2月2日以来上升了三分之一以上。

如果债市保持并延长这种走势，或者更具体地说，如果经济没有发生剧变并改变目前显而易见的货币政策走向，则投资者将开始仔细考虑对股市而言明显更加不利的情形。

两大利好因素让美国股市取得了强劲的表现。第一个就是货币政策，迄今为止，货币政策的出发点一直是要促使资金从避险资产流向风险较高的资产。而升息不仅会降低每股股票所代表的未来现金流的价值，而且还会改变风险与回报之间的平衡。

第二个是企业较高的盈利能力，部分源于企业必须支付的薪资报酬占营业收入的比例长期下降。

薪资现在可能处于上升趋势。沃尔玛(WMT.N)最近表示将投入大约10亿美元来提高薪资和改善50万名收入最低员工的报酬。零售商T.J. Maxx等其它企业也采取了类似的行动。美联储褐皮书也指出，亚特兰大和芝加哥地区的雇主正在提高非技术工人与入门级工人的薪资。主动离职的员工也比去年同期增加了12%。

加薪令人高兴，但可能意味着企业的利润率下降。

利润率下降和利率上升，对于风险较高资源来说是讨厌的组合，即便是在经济复苏时期。(完)

(审校 王丽鑫)

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