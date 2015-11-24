《SAFT专栏》美联储是股市圣诞老人 隔一周来一次

撰稿 James Saft 编译 张涛/孙国玉/李春喜

路透11月24日 - 新资料不仅显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)通过“信息泄露”或非正式指引来让市场了解其意图，而且显示其意图整体上对股市颇为利多。

最近一项研究呈现出的这种情形，表明美联储依赖秘密渠道沟通，而且其政策对于股市来说稳赢不输。这项研究分析了美联储理事会会议前后的股市回报情况。

这不仅是透明性问题，而且是政策问题。

据周六美国加州大学伯克利分校教授Annette Vissing-Jorgensen及其同僚在一个会议上提交的研究报告，从1994到2013年，整个股市溢价都是在联储召开货币政策委员会会议、或者通常两周一次的美联储委员会会议前后几周录得的。

没错——你在股市赚取的高于无风险美国公债回报的所有收益，都集中在美联储开会的这几周，这几周股市的波动性也较高。

理由呢？那几周正是美联储泄露信息的时候，或者如其所言，是“非正式指引”市场，让市场知悉它在货币政策方面有何打算。

“我们认为，向资产市场传递信息的比较合理的机制是，美联储与媒体及金融业进行系统性的非正式沟通，”Vissing-Jorgensen和她的合作作者写道。

“我们提供信息泄漏的直接证据，提出美联储进行非正式沟通动机的框架，并提供资产价格走势来验证这个框架。”

美联储2012年向一名金融分析师泄露信息，导致一些国会议员向其施压。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在上述会议上承认，“以前”使用过非正式渠道。(here#PwiklApEvI5qwiEK.97)

诚然，这些做法可能并不是不负责任的泄漏，而是沟通政策的组成部分，旨在让美联储更加连续地控制货币政策，并避免冲击市场。

不过从效果来看，这些透露所附带的意味往往是鼓励持有高风险资产。这就是美联储发展出来的非对称政策，想法是美联储使用权力的方式倾向于为那些上涨的市场提供支撑，为那些可能下跌的市场托底。

纽约联储早先的研究已有记载，美联储议息会议前后市场有趋于上涨的共同倾向，而这次的报告表明，在美联储理事会两周一次开会时也存在类似现象。

**市场不讨厌大幅波动？**

报告将这种额外回报称作消息带来的风险溢价，断言美联储召开会议这几周增加的回报、以及联储通过“信息泄露”或非正式指引让市场了解其政策意图，都是为了补偿或有负面消息而对投资者的影响。

然而数据显示，无论美联储会议是何种结果，市场都会是艳阳天，这更大程度上说明投资者实际上并不是特别惧怕会有什么样的消息传来。

市场波动性或许可以通过此类“非正式交流”的无序性以及倾向性来解释。交流中带有明显的无序性和倾向性，信息会透露给某些机构，经常是华尔街日报，而不是其他机构，更遑论民间分析公司或者银行了。

由于没有什么时候会透露信息的正式日程表，观察人士一定知道就在那两周，市场波动上升也很自然。但如果伴随着波动，价格总是上涨，合理性就会减弱。

总有人告诉我，市场不喜欢波动，但显然不会不喜欢“美联储这个圣诞老人在树下给我留了什么礼物？”这种变数。

这种事情有两个潜在问题：首先，这在一定程度上不太公平；其次，这意味着美联储不安地依赖推高资产价格来达到目标。

有时让市场感到意外是件坏事，这样的论调还无法马上成立，对于一个似乎总在迎合、而不是威吓投资者的机构而言尤其如此。

另一点很明显的是，推高资产价格，将使收益集中在位居上层的富人手中，而对于创造可持续就业和薪资的增长则一向表现不佳。

过去20年来，金融市场始终不脱冒险的不幸风气，而且无疑已经有些过度。而美联储不敢让市场受到意外冲击，几乎总是给予利好资产的消息，则有助于说明此中的原因。(完)