《SAFT专栏》市场可能高估了美联储的耐心

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透7月9日 - 市场似乎在押注，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将向中国战略偷师。

但与中国不同的是，投资者现在押注美联储把升息推到了2016年。中国在尽量拖延早晚要面对的事情，其出台的各种措施中包括禁止部分公司高管在六个月内出售持股。

希腊陷入危机，中国市场强烈震荡，周三再看到美国联邦公开市场委员会(FOMC)的6月会议记录公布，芝加哥商业交易所(CME)的投资者们现在押注，1月前恐怕看不到升息了。

这与一个月前大相径庭，当时期货行情仍显示今年升息。今天期货行情显示，美联储在12月16日升息的机率仅为39%，9月升息的可能性仅有9%。

这种思路的风险在于，它可能假设美联储对世界其他地区局势的担忧程度和投资者一样。

过去一个月，希腊和中国的局势意外急剧恶化。希腊与欧洲伙伴看来还无法拿出避免希腊违约的方案，而这可能使希腊被逐出欧元区。(译者注--希腊政府已于周四向欧元区债权人提交一份改革方案，急于获得新资金以免于破产，并且拟于周五在议会举行投票以获准立即行动)

中国股市在不到一个月的时间里急剧下坠，上海股市跌幅多达30%。

不过，尽管两个事件都产生了巨大的全球影响，尤其是中国股市暴跌似乎预示着该国经济成长更加疲弱，但暂时来说，这两个因素应该都不足以成为美联储按兵不动的理由。

就连本周再次呼吁美联储等到明年再行动的国际货币基金组织(IMF)，似乎也是这么认为的。

“从看到的信息来说...美联储对希腊和中国事件影响的看法与我们基本一致，目前而言这两件事对美国并不是特别重要，因此应该不会对他们的货币政策决定产生很大影响，”IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)称。

**且慢**

进一步来说，希腊和中国的动荡局面都可能逐渐消失或者得到解决；这样的话对金融市场而言，9月或者10月升息就不会像现在这样不可接受了。

IMF提出美联储应当再等等，至少部分原因在于其担心，如果美国升息推动美元升值，可能会对其他市场带来冲击。不过美联储6月会议记录中的措辞立场更加平衡一些。

在会议记录中，“希腊”一词出现了三次，但“薪资”则有八次，其中七次是以非常乐观的口吻提到的。

美联储6月会议记录中称，“还有几名与会官员指出，在他们看来，就业市场闲置产能已经基本消除。劳动力需求的持续增长似乎已开始推动薪资加速上升。”

联储官员将寻找薪资压力冒头的迹象。劳工部本周发布的职位空缺数和劳工流动调查报告(JOLTS)显示，5月新增就业岗位数量创15年新高。

一个潜在问题是通胀。目前通胀率仍低于美联储的目标水平2%，而且可能面临进一步下行压力。能源期货价格持续下跌，部分原因在于预期中国以及亚洲其他国家需求前景黯淡。相比对中国股市投机客亏损的担忧，这个问题似乎更可能推迟加息时间。

“总之，鉴于对未来数据以及经济动能信号的预期，我们基本仍认为美联储会在9月加息，”巴克莱分析师Michael Gapen在给客户的报告中称。“我们更愿意忽略第一季异常的经济表现，认为后续数据以及即将公布的修正值会暗示经济仍稳健。”

这与几个月前的主流看法可能相差不大，但现在显得有些大胆。不过，我们现在非常关注的问题在投资者眼中的重要性显然正在迅速减退，比如希腊问题。

到9月时，很可能一切就看美国数据表现了，结果或会使加息行动远早于目前市场预期。

倘若如此，将在新兴市场和风险工具投资者中立即掀起涟漪。(完)

(编译 王丽鑫/许娜/徐文焰/李爽 审校 李春喜/郑茵/孙茉莉)

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