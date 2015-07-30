《SAFT专栏》美联储仍在等待经济达到完美状态 恐错失升息良机

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王丽鑫/许娜/杜明霞/张荻

路透7月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)似乎还在等待经济达到完美状态再开始行动，这样反而可能浪费开始利率正常化的好时机。

尽管这在某种程度上可能是出于好意，想为投资者做好铺垫，并避免终于开始升息时市场受冲击，但每次拖延只会让外界更加不切实际地预期美联储维持温和立场。

周三股市在美联储公布政策决议前上涨，实际是巴甫洛夫式的条件反射，连最迟钝的股市多头现在肯定也悟出了美国联邦公开市场委员会(FOMC)开会前几天股市通常最易上涨的规律。美联储这次没有调整政策，发表的声明含糊其辞，背后想法其实是再等几个月才升息。于是巴甫洛夫的“狗”得到了奖赏。

标准普尔500指数当日上涨0.73%。

FOMC称“最近几个月经济活动以适度的步伐扩张”，同时没有再提及第一季活动基本不变。FOMC提高了对就业市场的评价，但对于能源和大宗商品近期进一步下跌不以为意，称这是“暂时现象”，预计其影响将“消退”。

这些措辞似乎显示美联储立场强硬，并可能已促使市场为9月行动做准备。但联储在形容其职责面临的上下档风险时，却在“均衡”前面加上了“接近”二字。

这暗示美联储需要看到更多证据才会开始升息。这样的立场本身忽视了经济数据一直表现非常不错的趋势，尤其是就业方面。

当然，在9月FOMC会议前还将公布两份非农就业报告。但整体而言，市场仍未针对9月升息进行布局。

“美联储正以谨慎步伐迈向升息。就业市场已有足够改善，美联储只需要再多一点确切的证据就可宣布时机来临，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合分析师Brian Jacobsen说。

“在就年底前升息给人们打预防针方面，美联储做得不错，这可能让升息成为一个冲击较小的事件。”

**实话实说**

美联储的动作确实像是婴儿学步一样小心谨慎, 或者更像是紧牵着一个大孩子的手不放，慢慢步向高风险资产料将表现平淡的一年。

这让我想到父母们往往过度夸奖孩子，害怕坦率的批评会挫伤他们的自信心。但这反而发出不明智的信息，市场现在给投资者的信息可能就是这样，即不能容忍不完美，或者说，经济方面只要存在任何不完美之处，都需要父母般的扶持或矫正性的货币政策。

这不仅会鼓励投资者承担过多风险(有人记得巴西国家石油公司发行的100年期债券吗？)，还会在最终必须升息时造成更大的冲击。

真正的风险是，美联储对9月升息的可能性说得不够坦白。

“在其他因素都保持不变的情况下，接下来两份就业报告将对美联储9月的决策产生很大影响，”俄勒冈大学经济学家、美联储观察人士Tim Duy写道。

“近期就业市场保持改善趋势，可能会促使他们扣动扳机。若有更多薪资加速增长的迹象，将使9月升息更为确定。”

所以如果就业数据能够符合预期，不久就会升息；若数据略好于预期，可能六周后就会升息。

值得注意的是，联邦利率期货市场周三走势显示，交易商对于12月才会开始升息的预期完全没有变化。如果美联储认为其目前做法是让市场做好准备，也是在让市场为极低利率将保持更长时间做准备。

在从现在至9月的这段时间内，倘若联储出乎市场预料，必须改变为首次加息做铺垫的原有套路，会发生什么情况？

一个显然可以预见的情况就是，市场波动性势必急剧上升，高风险资产大跌以及监管导致的流动性缺乏令人叫苦不迭。

下周五的非农就业报告，如果足够强劲，可以初步让我们一睹究竟。(完)

(审校 张涛)

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