《SAFT专栏》美联储升息必然令市场不高兴 索性放手去做

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/陈宗琦/许娜

路透9月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚升息机率约为三分之一，猜猜看：股市不会喜欢这样。

道琼工业指数周五大跌272点，或1.66%，好似三岁孩子威胁要离家出走。接下来，当市场意识到美联储真的要开始升息，就会“乱扔玩具”发脾气。

市场一定会这么做，因为这能带来他们想要的效果。

周五的数据不及预期，8月就业岗位仅新增17.3万个，但并没有改变整体经济形势，就业岗位增加速度足以提升就业和薪资水平；换句话说，经济为利率正常化做好了准备。

ADM Investor Services International分析师Stephen Lewis怀疑，叶伦能想起多少知名育儿专家Benjamin Spock的忠告。Spock认为，屈服于幼儿的哭闹只会让其动不动就撒泼。

“如果美联储不采取行动，就会释出强烈的暗示，市场可能很快推断，他们在做政策决定时将考虑外在因素，”Lewis在就业数据公布前一小时在一份客户报告中称。

“那可能导致金融市场愈加波动，比今年已经见到的情形还要厉害。在这种情况下，市场参与者可能断定美国联邦公开市场委员会(FOMC)已忘却Spock博士的建议，并受到恐惧感的驱使--担心如果不安抚好这些幼儿的情绪，可能会把幼儿园搅得一塌糊涂。”

尽管主要数据不起眼，不过此前几个月的数据都是向上修正；就业岗位创下连续59个月增加的最长纪录(且幅度可观)。薪资也加速增长，8月成长0.3%，6月与7月也都上修。失业率下滑至5.1%，此一数据显示出美联储对特殊货币政策的管理有多优秀。

而且不妨想想，美联储6月才刚预估明年失业率将介于4.9-5.1%之间，且2015年失业率料不会低于5.2%。尽管仍位于美联储预估的不会加速通胀的失业率区间的中段，但我们危险距离区域只有0.2个百分点。

这样的经济情势，看起来其实不像需要零利率与央行4万亿美元资产负债表的撑腰。

**天平两端**

在数据反映出的美国经济状况另一端，是另外两组砝码。首先是市场将会有何反应及其对经济的影响，与美联储政策之间的相互牵制。其次是当前对美国而言正确的政策，却可能冲击全球其他地区--尤其是新兴市场。这两点美联储都必须慎思明辨，因为两者都可能产生反馈效应，对美联储所欲达成的目标造成冲击。

当美联储的行动开始时--无论是在现实中，还是在人们的想像中--金融市场都着实可能出现无序抛售。此外，美国行动导致的货币环境收紧，很有可能会导致新兴市场处境更加恶化，而这些市场目前所处状态已经有些危机的意味。

但是，并不是所有的美国以外地区都会受到美联储收紧政策的打击。从日本央行和欧洲央行的角度来看，若美联储采取强硬立场，则可能让这两个地区因为本币贬值而受益。

此外，中国经济再平衡行动，无论是否成功，都将持续数年，而不是数月。在中国状况严重影响到美国数据之前，美联储制定政策时不应顾虑这个威胁。如果既想着不冲击金融市场，又想着不拖累新兴国家，那是自缚手脚。

FOMC会议将于9月16日召开，公平地说升息机率约为50%。美联储可能会在今年更晚的时候行动，并可能额外举行记者会进行解释。反之, 他们也可能本月就果断行动, 那样的话, 他们无疑会说些安抚言辞，表示他们打算慎重缓慢地走向利率正常化，藉此平抑市场的波动。

倘若他们果真升息，而且他们确实应该这样，那么市场将面临抛售，新兴市场也将受苦。但对美联储而言，那将是迈向重新掌握主导权的第一步。(完)

(译文审校 龚芳/张荻/张涛)

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