《SAFT专栏》美联储升息恐将引燃新兴市场的重重隐忧

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/陈宗琦/徐文焰

路透9月15日 - 新兴市场央行官员赶上美国升息周期，这可不是好玩的事，一点都不好。

对于美国升息，新兴市场投资者的感受要更加复杂：若升息发生在经济上升期，那就算是好消息，但若是为了遏制投机，那便是坏消息。

这一次投资者和央行官员看来都不好过。

国际清算银行(BIS)新发布的一份报告指出，担心美国升息对新兴市场影响，同时这也反映出新兴经济体的决策是如何缺乏自主性。

BIS季度报告显示，鉴于巴西和中国等主要新兴经济体都背负着庞大债务，过去几个月的市场动荡及大宗商品价格大跌，使多年累积的“断层线”暴露出来。

以中国和巴西为例，很可能发生银行业危机。两国都面临信贷增速超过经济增速的问题。中国信贷与国内生产总值(GDP)之比现为25%，巴西接近16%。从这方面来看，在该指标超过10%的经济体中，有三分之二在随后三年发生了“严重的银行业紧张”。

如果把上述情形比作火绒，那么利率调整可能就是点火的火柴：美国和新兴市场利率的联系紧密，从经济状况或是风险考量的角度看，这种紧密程度都超越合理范畴。不仅市场利率是这样，央行设置的政策利率也是如此。

这暗示着：新兴市场的市场利率及政策利率，将受到近几年美联储政策的人为压抑，并可能出现一些逆转的形势。

举例来说，美联储降息的时候，新兴市场央行可能将利率维持于低水平，以免推升本币，损及出口商。而重新升息的时候，重点就是吸引资本，因为全球紧缩之际，新兴市场往往会出现资本外逃。

换句话说，为了与美联储的步伐一致，新兴市场央行可能轻易被迫升息到令经济透不过气的程度。

**观察利率长期走势**

国际货币基金组织(IMF)2014年的一份报告发现，只要是为了因应强劲成长，发达经济体的升息举动可能对新兴市场有利。这也会为他们带来强劲的贸易成长与资本流动等，这些我们目前尚未经历的情况。

另一方面，若升息步伐先于实体经济，形同新兴市场的毒药。

观察美国长期公债收益率(殖利率)的走势，从中找到判断新兴市场处于何种周期的线索，或许并不完全可靠。

根据基金经理Calamos Investments，在1993年以来的10个时期中，10年期美债收益率大幅上涨逾100个基点，新兴市场股市在这段时间也有绝佳表现。新兴市场股市在这10个时期的表现，有七个时期优于美国大型企业股票，而且通常是大幅领先。

但2013年的“缩减购债恐慌(taper tantrum)”期间却是一个例外。当时10年期美国公债收益率飙升，是由于投资者预期经济增长且会出现一些通胀压力。

现在因为投资者对美联储升息的预期升温，要么就是投资者对市场震荡作出回应，10年期收益率仍深陷低位，而且毫无反弹的意思。

所以，如果美联储果真升息了，我们到底处于哪种升息周期呢？

当前我们正处于非常时期。这不仅仅是因为美联储意欲调升近零的利率水平，还因为该央行要在面对全球各种强大的不利因素的情况下这样做。

美国经济表现良好。这里所说的良好并非真的好，只不过是没有糟糕到需要维持零利率和美联储高达4万亿美元资产负债规模的程度。

相比之下，新兴市场、特别是中国不光面临着各种困难，而且在过去20年的发展已经打破了与美国之间原有的比例关系，使得新兴市场的影响力大大提升。

所以本次升息周期或许持续时间更加短暂，以防万一的意味也更加浓厚；升息的目的与其说是打击投机，不如说是为日后的降息留出空间。

对新兴市场而言，美联储升息导致的短期痛苦可能并无不同，但较长期的上升前景却没有那么美好了。(完)

(译文审校 高琦/张荻/许娜)

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