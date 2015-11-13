（更正）《SAFT专栏》当鹰派人物布拉德也尝试插上鸽派羽毛的时候

（更正：因译文有误，修改内文第四至六段；本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 James Saft; 编译 许娜/孙国玉/徐文焰

路透11月12日 - 股市处于牛市行情时，若立场坚定的空头最终也转变立场，通常就到了抛盘的时机。

货币政策或许也适用于这一规律。现在鹰派人物--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德也开始带着疑惑研究“长期处于零”(“Permazero”)的利率时代。

最终升息并不是重点：布拉德长久以来一直支持这么做，而且我们似乎将在12月迎来这一行动。布拉德也继续表达他对于通胀风险独特的观点。

引人瞩目的是，连布拉德那样立场的决策者现在也在谈论，有可能上升其实是下降、黑其实是白，然后，通胀是由货币政策“主导”，也就是让利率可以被钉住的情况，而且这种安排还能保持稳定。

“危机后的美国货币政策可以被这样解读--一种利率钉住机制--而且是个极端钉住机制，因为近零利率已经维持了近七年，”布拉德周四在卡托研究所(Cato Institute)发表题为“(利率)长期为零”的讲话时称。

“我将总结近期有关利率稳定钉住理论的学术性研究，及其对当前货币政策选项可能产生的影响。我认为，从理论上来说，将利率稳定钉住具有现实可行性。”

如果真是如此，这将意义重大，虽然布拉德显然持保留态度，但真正关系重大的是，像他这样的鹰派现在也在讨论这类看法。显然我们已经进入一个完全不同的局面。

“若我们发现低名义利率以及低通胀已成常态，那么我们对美国货币政策如何发挥作用的一些基本假定必须改变，”布拉德如是说。之后他又表示，未来数年G7国家利率保持在接近零水平是一种“实际的可能性”。

日本政策利率上次高于0.5%，已经是20多年前的事，以日本的经验来看，这种看法也并非全然不可思议。

尽管布拉德基本上仍认为零利率会增加未来通货膨胀的风险，但他也提出了一种可能性：假如利率长期保持低位，那么可能出现低利率本身“主导”中长期通胀率，而非通胀预期上升。

**证据、坚持信念和风险**

如果布拉德的想法是正确的，这对美国货币政策及美国经济的相关影响极为重大。布拉德认为，决策人士或许会希望将当前2%的通胀目标降至政策所促成的通胀水平。资产价格也可能会因而大幅波动，另外，由于缺乏其他易于实施的政策工具，量化宽松将成为财政和货币政策领域的常态。

的确，布拉德的态度并非认为这些已经成为事实，他只是表示这是一种可能，有一些证据支持而已。

另一方面，从某些角度而言，投资者仿佛并未因长达七年的零利率环境与美联储资产负债规模达到3.5万亿(兆)美元，而认为通胀风险有多大提升。

所谓的10年期损益平衡通胀率显示市场对未来通胀状况并不太担心；它是一种较长期通胀预期的评估指标，以10年期公债与通胀保值债券(TIPS)的收益率之差来表示。10年期损益平衡通胀率目前约为1.56%，不仅低于美联储的目标，也远低于2014年超过2%的水平。指标偏低可能是因为多种因素的影响，例如能源价格的下跌，但也不能说通胀预期“失稳”。因此，这种情形与“长期处于零”的论调并不相悖。

正是出于这种压力，才会让最后的强硬派或者空头改变立场。从某些方面来看，虽然这并非核心预期情境，但也是有可能变为现实的。

长期看空的法国兴业银行全球策略师Albert Edwards认为，工资较高行业的就业形势疲软，人为压低了薪资压力指标，从而给了美联储一种错误的安全感。他还指出，若能源价格保持在当前水平，那么到了2016年6月，整体通胀率可能就会达到2%或者更高。倘若就业市场继续保持强劲，就将加剧薪资与通胀疑虑快速上升的风险。

“我认为在那以前，情况就会变得十分严重；当然到了那个时候，外界可能认为美联储已经落后于紧缩周期太多，”Edwards在客户报告中写道。

若果真如此，布拉德可能会放弃他的温和派想法，只不过到时候资产价格肯定也剧烈震荡了。(完)