《SAFT专栏》美联储仍在空等待不会出现的菲利普斯曲线

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/刘秀红

路透1月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变的同时，承认了全球局势动荡情况，但也加码押注就业改善将会推升通胀。

金融市场不喜欢这个组合，股市下挫，或许是认为美联储将不会很快撤回原定的升息计划。

“这次的主要意外之处在于，声明稿先提到就业市场的强劲动能，然后才形容美国经济成长已经放缓，”巴克莱经济分析师Michael Gapen在客户报告中指出。

“正常情况是，声明稿先描述经济成长情况，然后再转至委员会对就业市场情况的评估。这次先提到就业市场动能强劲，有可能显示委员会更相信就业市场的讯号，超过相信经济活动放缓的数据，特别是如果经济放缓是一如预期受到暂时性因素所导致。”

这种认为能源价格下跌只会带来短暂影响的观点，其核心概念就是菲利普斯曲线(Phillips curve)，根据过去纪录，这条曲线显示失业率与通胀率之间呈现此消彼长的稳定关系。去年，有几名美联储官员的评论，让菲利普斯曲线的可靠性蒙上阴影，令人联想到就业上升与通胀率上升之间的连动性有可能已经减弱。

这种看法不仅遭到美联储主席叶伦的断然驳斥，同时，在联邦公开市场委员会(FOMC)周三说明决议时，这也是多数篇幅别有所指的对象。

“通胀率短期内料将维持低档，一部分是因为能源价格进一步下跌，但随着能源及进口品价格下跌的暂时性影响消退，且就业市场进一步增强，通胀率中期料将升至2%。”

这是一段菲利普斯曲线原理的明白描述，认为就业具有推升通胀的强大力量，超越能源价格一时下跌的短暂影响。

美联储在高举菲利普斯曲线理论大旗的同时，确实也试图稍微平衡一下立场，强调自己正在“密切注意全球经济及金融局势。”当然，美联储的意思是，它会留意中国经济及市场动荡对于新兴市场、大宗商品、及美国经济的可能冲击。

这大概是为了要让投资人放心相信，如果全球情势恶化，美联储不至于会盲目迳自升息，但这显然还没达到投资人所预期的定心丸效果。

**也许这次有点不同**

关于升息，市场的预期与美联储预测暗示的今年升息四次仍存在很大差距。

芝加哥商业交易所(CME)的期货价格走势显示，投资者预期3月不升息的概率约为70%，和周二的预测情况基本一致。中长期的展望亦如此，市场预测今年12月利率维持在0.25-0.50%的概率约为三分之一，也是和声明公布之前基本一样。

前国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)近日也发表意见，对当前周期的通胀行为作出分析。他认为，分析表明，在失业率推动通胀率时，菲利普斯曲线目前的作用程度比较接近1960年代，而非1960年代之后的情况，在1960年代之后时期，失业率下降通常会引发通胀的急剧加速。

“换句话说，美国的菲利普斯曲线还活着。(我希望我能说是‘活跃’，但那就成了言过其实：因为这个连动关系从未非常紧密)，”布兰查德在为彼得森国际经济研究所撰写的一篇政策陈述中写道。(here)

也就是说，失业率仍对通胀产生影响，只是影响力度有所打折。布兰查德还认为，随着时间的推移，消费者的通胀预期实际上变得更为稳固。如果真是这样，这将能够降低美联储为一段短暂火热景气所付出的代价，毕竟通胀迅速加温并自我延续的概率更低了。

但换到曲线的另一个方向时，情况似乎就没那么明朗，而且至少市场价格似乎是在显示，投资者在未来很长一段时间并不预期美联储能达成2%的通胀目标。

退一步讲，对高风险资产来说，最新声明实在没有多少可以高兴的内容。美联储不仅认为，就业改善最终会带来通胀上升，迫使美联储按计划升息，而且还承认，自去年12月上次会议升息以来，“经济成长已放缓”。现在的关注点将转向叶伦定于2月10日发表的国会证词，届时的基调可能会略有不同。

但目前而言，美联储似乎仍无意回撤利率正常化的计划。(完)