《SAFT专栏》美联储6月或7月升息恐天时不利

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王颖/张明钧

路透5月26日 - 我这里有个小菜谱，选用的食材有趋软的服务业、正在萎缩的企业获利和资本支出，再加上美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息。要上菜了，站远点啊！

端出来的也许不是一道冷盘，但我们享用菜品时的经济环境肯定是在降温。

当然，我们也很有可能并不一定要吃这种特殊的美联储升息馅饼，因为美联储官员所暗示的6月或7月升息将被推迟。

“根据数据以及风险形势的变化，近期再次升息或许是适宜的，”美联储理事鲍威尔周四表示；他是最新一位暗示今夏可能升息的美联储官员。但他随后又缓和立场，提到围绕英国6月退欧公投的担忧，并称“再等等”的风险“不是那么大”。

周四公布的耐久财报告虽然整体数字在飞机订单激增的支撑下表现亮丽，但无疑显现出一些根本性的疲弱迹象。4月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.8%，较上年同期则是下降4.1%。该数据不但能指示当前状况，也是衡量未来企业经营活动的很好指标。

而此前刚刚公布的Markit服务业采购经理人指数(PMI)处于六年半最低点，换句话说，仅高于上次衰退刚刚结束时的低点。一些经理人称这是因为总统大选带来不确定性，随着11月的慢慢临近，这一因素的影响只会越来越大。调查显示，整体数据仍显示扩张，但服务业就业岗位增速在下降。服务业占经济产出的三分之二。

过去一年企业总体库存销售比有所上升，达到2009年春季--也就是上次衰退末期以来所未见的水平。该指标可衡量市场需求和企业健康状况。说了这么多，我们还没考虑外部风险因素，无论是前边提到的英国退欧公投，还是中国当前仍未理顺的稳增长、促转型努力。

美联储无疑热切希望升息，哪怕是在经济真正陷入低迷之前再提高一点点。但现在升息似乎天时不利。

**企业获利与全球贸易**

Levy Forecasting Center经济学家David Levy指出，不仅主要和新兴经济体的企业获利正在下滑，全球贸易也已经放缓。他在致客户报告中写道，“全球各经济体苦于获利下滑的状况，这通常会导致企业节约支出，从而启动衰退的恶性循环。”

“获利下滑普遍存在于各国及各行业。此外，全球贸易也不断萎缩，不论从贸易量及贸易值而言都是如此。贸易萎缩加上获利下滑，通常是衰退的征兆。”

可以确定的是，虽然事况让人明显感觉到景气尾声，但并不存在强烈迹象显示我们一定会在近期步入衰退。就业仍旧强劲--尽管这种状态通常会持续到衰退即将爆发之际，但这更常被视为形势良好的迹象。存货增加也是一样，这或许对于获利能力及需求而言不是个好现象，但也说不上是陷入困境的讯号。唯有开始积极清理存货时，那才真是陷入困境，同时楼市状况一点也说不上很糟。

我们观察到的多数现象符合低度成长的年代，年度产出料增加1-2%。通常，我们不会将这种情况与紧缩循环联系在一起。

不难理解美联储官员为何希望能在6月或7月升息。若不是在接下来的两次会议上升息，那么他们和我们就得一起面对总统大选，而在总统选举日到来之前，就只还剩两次会议。这并不是说美联储有责任旁观选举，而是在这次特别的选举下--特朗普(Donald Trump)是候选人之一，潜在的政府政策结果格外地难以捉摸。

在预期可能会发生贸易战的情形下，要怎样制定货币政策呢？只能小心为上了。

期货市场显示，预期7月之前联邦基金利率调升至0.75%或1.00%的机率为54%。但若接下来的数据和服务业PMI或耐久财数据表现一样，美联储恐怕就很难很快升息了。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券。)