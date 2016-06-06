《SAFT专栏》甭管英国退欧公投了 美联储得先烦恼国内问题

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透6月3日 - 别管英国退欧及中国了，美国联邦储备委员会(FED/美联储)若要延后升息，国内的理由就够充分了。

事实上，2016年越来越像是2015年的翻版，去年1月时美联储还暗示可能四度升息，但到最后仅在年底升息一次。虽然如果英国本月公投决定退出欧盟，肯定会浇熄12月之前升息的预期，但连串数据显示，国内经济成长问题，可能为美联储按兵不动提供更多强烈理由。

周五公布的美国就业数据非常难堪，虽然这个数据经常剧烈波动，这次有可能只是一时低荡，但仍不免让人联想到美国经济正步入歧途。

即使加进威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)罢工事件造成的就业岗位暂时性损失，美国经济5月新增就业岗位也不过变成7.2万个，仍远低于多位美联储官员估计支持升息所需的10-13万个新增岗位门槛。

再以稍微更长期的角度来看，民间就业岗位增幅三个月均值如今仅剩10.7万个，只略高于2月时均值的一半。加上服务业已经转弱、企业获利及资本支出下滑，如此一来讨论的条件已经出现明显变化。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)在就业数据公布后发表谈话，脱稿演出称就业报告犹如“当头棒喝”，并称全球经济低度成长恐让美联储的行动空间受到限缩。

其实美联储能够操作的空间原本就不多，以传统定义而言，美联储现在几乎已经逼近负利率，即使算进非传统货币政策，也根本没有多大空间，因为没有什么证据显示，若美国再度需要非传统的货币政策，这些政策能够再度发挥效果。

“全球经济环境脆弱的问题短期内不太可能获得解决。发达国家经济体的成长力道仍依赖特殊的非传统货币宽松，在此同时传统政策持续受限于零利率的界线，”布雷纳德在周五演说中提到，她今年在联邦公开市场委员会(FOMC)中拥有表决权。

“与非传统政策相比，传统政策的效果经过更多验证，我们的了解更多，在需求面高于预期时，能够顺利应对，但是目前对于需求低于预期的应对却是捉襟见肘。这种政策能力的不对称，实质上导致前景风险偏于下档。”

**工具决定成就**

布雷纳德的说法是在支持谨慎以对，理由是就目前而言，对抗经济过热，要比重振萎靡不振局面来得容易。她也等于承认，美联储除了手上工具外，并没有其他绝招，而如果面临经济摇摇欲坠，美联储这些工具远远不够救援之用。

没错，楼市和消费者信心数据目前都表现不错，但是正如我们不久之前看到的，这些好表现都不是由坚稳的需求推动。某种程度上，它们具有自我延续性，不论是上升或下降。

不妨设想一下，如果未来三个月新增就业和劳动力参与率，以过去三个月的规模萎缩，会是什么情景。

瑞士、欧元区和日本的负利率实验结果，虽然远远谈不上盖棺论定，但目前情况也不容乐观。负利率不仅削弱了支撑银行业的核心力量，金融市场的反应也相当差。当然，美联储也可以推出更新、更具创意的量化宽松措施，但这么做恐将带来吃不消的政治风险。

最佳路径可能就是耐心等待，冀望特朗普(Donald Trump)拖累共和党惨败，包括失去对参议院的控制权。届时，财政政策或许能够接过货币政策的担子，毕竟，过去六年来货币政策可以说已被迫挑起太多重担。

当然，数据表现也有可能逆转，国际形势可能趋于明朗，我们也大有可能年底之前再升息两次，整个世界变得比我们已经习惯的模样正常得多。

等着看吧，美联储会继续大发厥词，彷佛他们可以按计划升息，而不是推迟升息。很可能等到美国总统大选早已尘埃落定，而美联储的下个行动仍不见踪迹。(完)