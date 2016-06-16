《SAFT专栏》美联储给自己打气 称升息“不是不可能”

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/陈宗琦/张明钧

路透6月15日 - 虽然一些重要事件和市场都与其唱反调，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)必须给自己壮胆，继续作出一副勇敢的样子，坚称总有一天要调升利率。

风险在于，即便美联储屈服于市场预期偏向鸽派，但由于其预测和承诺与实际行动不符，市场对美联储未来如何作出政策响应的信心下降。这或许可以解释为何美联储这次偏于鸽派，股市却下跌。

美联储周三维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5%。本轮升息周期自去年12月开启后便陷入长期停顿，可能至少要暂停到下个月。

“点阵图”显示，美联储对于较长期利率水平的预测下降，但预计年底时仍为0.90%。不过期货交易员也下调了对今年稍晚利率水平的预期。

在被问及7月升息问题时，叶伦的语气几乎变成了恳求。目前市场预期7月升息可能性为7%。

“就升息的可能性而言，哪次会议都不能排除。但我们真的需要观察数据情况，我无法预先定好时间表，所以我不能坦然地说在接下来的一、两次会议上升息，但是有可能，”她在会后的记者会上称。

“有可能。不是不可能。比方说，到7月时未必就没有数据能让我们认为，我们已经达到理想状况，那个数据只是一次意外，那些其他担忧也会已经消除。”

那么，叶伦是在说并非不可能吗？真的是有可能吗？

想必她所说的“意外”数据就是黯然失色的5月非农就业报告，而如果严格审视这一系列的数据，会发现那不过是个异常。叶伦认为这个月的非农就业数据可能重回正轨的想法相当正确，但也不乏其他指标暗示，叶伦和她的同事要操心的事还有不少。

本周的数据显示5月总体产能利用率由4月的75.3%下滑至74.9%。德意志银行分析师指出，过去两次产能利用率都接近75%，表明需求与通胀皆显疲弱。

**预期低落**

产能利用率偏低的同时，企业定价能力低下，这或许解释了企业资本支出数据令人失望的原因。在需求疲弱，库存销售比偏高，而且通胀率极低的情况下，何必要投资呢？

美联储在讨论长期通胀预期时，仍作出若无其事的姿态，承认基于市场的指标出现下滑，但依旧坚持“多数”根据调查得出的通胀预估指标并无明显变动。

第三，声明中表现出来对通胀预期发展的担忧多了一些，指出基于市场的指标“下降”(而非“持续偏低”)，而且“多数”调查指标显示，近几个月较长期通胀预期“基本上”变动不大。

也许吧，但密西根大学消费者信心调查中的五年通胀预估指标，目前正位于这项调查37年历史以来的空前低点。

一位未具名的FOMC委员提出不同看法，称他们预期今年升息一次是适当的，然后得等到2017年或2018年再说。

“这符合我们的看法，即劳动市场走软可能暗示美联储政策出现重大转变。这并非我们的基本假设，但我们提出这点是要表明美联储政策感觉上有两个极端，因从历史上来看，劳动市场数据对于景气的扩张及收缩会释出强烈的讯号，”巴克莱的Michael Gapen及Rob Martin在致客户报告中写道。

若真是如此，美联储和金融市场将面临一大问题。显而易见的是，美联储的温和立场再也无法大举激发对于风险资产的热情。这可能反映出对美联储在必要时刺激需求的能力失去信心。

企业获利、投资及产能利用率已经步入下坡，或许就业也正浮现下滑迹象，但这一切都是在利率处于极低水准下发生的，而在这之前仅仅升息了一次。

如果指标利率处于0.25-0.50%的水准下，经济还无法有亮丽表现，那么降至零利率恐怕也很难见到刺激效果，而如今我们都已经了解到负利率会带来多大问题。

在景气滑坡原因林林总总的情形下扩大使用量化宽松，也将引发对于经济状态的恼人问题。

提出警告并怀抱希望或许说不上是个策略，但目前而言美联储和我们或许也只剩这个选项。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券。)