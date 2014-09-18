《SAFT专栏》美联储利率预期点阵图的升息幻觉

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft/编译 白云/郑茵

路透9月17日 - 美联储的利率预期点阵图很像嬉皮士喜欢的那种老式视觉艺术海报，如果盯得太久，你会产生幻觉，看到表面并不存在的东西。

美联储周三公布的货币政策声明，必须解读为立场温和，因为它保留了“相当长时间”的措辞，这个词在一些人看来，意思就是至少还要再等六个月才会升息（对于这样的界定，美联储主席叶伦极力反驳，却未具体解释太多）。联储声明还包括其它鸽派痕迹，其中值得注意的是联储承认“仍有大量闲置的劳力资源”，以及形容通缩持续“低于”联储目标的新字眼。

然而，利率预期点阵图，仍着实吓到了一些担心升息可能早于预期的投资者。所谓的点阵图，也就是美联储每位决策委员对未来利率预期的落点分布图。

鉴于明年美联储预定日程的安排情况，“相当长时间”或许意味着我们要到6月才会看到升息。这很难与联储点阵图对得上号，点阵图显示，美联储委员平均预期2015年底时利率料在1.27%，高于6月点阵图的预期均值1.20%。由于联邦基金利率目前位于0-0.25%的区间，如果6月开始升息，以每次0.25个百分点的幅度来算，美联储要平稳升息可有得忙了。

这与经济增长放缓的情况，以及联储对2015年经济好坏不一的预期也很难对上号。

但就像往常一样，点阵图显示的升息配置为先缓后急，比如新公布的2017年利率平均预期值料在3.54%。对于利率正常化承诺，总是令人半信半疑。毕竟，上个月美国通胀率出现了下降，而且下降趋势已经维持了一段时间。与此同时，就业创造情况虽说还过得去，但过程却有起伏。

点阵图或许只单纯反映了联邦公开市场委员会(FOMC)内部存在分歧，而分歧在这次会议上的具体表现则是有两位委员投下反对票。

目前还没有什么让人觉得经济已为强劲增长和正常化做好了准备，所以我们也不应对此抱有期待。还要记住的是，市场的利率预期水准一直低于点阵图。这种情况预计还会继续。

**放低预期**

美联储最大的问题在于，想同时做成两件也许彼此矛盾的事情：货币政策回归“正常”，而且最好是在下一次衰退来临前完成；同时在劳动力市场略显强劲的情况下，通胀率要接近2%。

更具体地说，美联储需要有效地让市场为升息做好准备，尽管这次升息也许永远也不会到来，至少在“相当长时期”内不会到来。

考虑一下美联储当前政策的代价，目前来看不算很高。别的不说，现在美国能够承受强势美元的影响，而且尽管低利率可能正在积聚泡沫，但和当前的麻烦相比，那些泡沫都是未来的代价。

借贷成本目前处于低位，尽管近期略有上翘。许多投资人对美联储并不担心，相反地，金融市场的持续上扬外加低通胀，让他们死心塌地地相信，美联储就算不能带来全面的经济繁荣和2%的通胀，至少也会让他们在金融市场上赚得盆满钵满。

或许追根究底这都是因为：作为前瞻性指引，“相当长时期”这个措语完全要看情况。如果美联储开始发现通胀上升或就业市场突然有所表现，这个相当长时期就会立刻结束。联储绝不会拒不升息，或拒绝维持低利率，尤其如果是实现就业和通胀双重目标所需要，维持低利率的可能性更高。

因此，需要密切关注的是经济预估，不必那么看重利率预估，而美联储对明年经济预估已经没那么乐观。

目前而言，通胀率太低，就业市场也太疲弱。后者正在缓慢改善，而通胀却积弱难振。除非你有理由认为那些情况都将发生改变，否则对升息的预期最好不要像点阵图所暗示的那么大。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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