《SAFT专栏》话语、图表和数字 哪个也说不清美联储究竟何时升息

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 郑茵/王冠中

路透4月10日 -不管是话语还是图表，抑或是数字，似乎都不适于用来说明美国联邦储备理事会(美联储)会在何时升息，也许他们需要采用某种新的符号。

那么，究竟是用什么符号来代表呢？

真心说来，美联储最放心使用的也许是那种含义最不具体的符号。

周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)最近一次会议记录表明，不少人担心我们并不真的相信联储不厌其烦弄出来的点阵图，这种图表是为了说明委员们个人对未来利率变化路径的预估。

问题在于，会议记录称这些预估汇总起来看，夸大了每个委员所预期的转变，因此我们不会相信它。

那好吧，把图表扔在一边，数字怎么样？数字必须是有意义的，对吧？噢，也不行，实际上数字恐怕是太具体了。

美联储之前把前瞻性指引(这是央行官员对于“我承诺，或许”的冠冕堂皇的说法)与失业率挂钩，现在认为6.5%的失业率门槛“过时了”，因此他们准备参考一个区间，但没有给出具体目标。最新的流行词是定性的，而非定量，但我们实际感觉到的是另外两个词：主观和模糊。

因为失业率这个指标的参考性不强，这一点的确没错，但早就不是什么新闻了。即便是一个漫不经心的旁观者，也早就知道失业率是一个不甚灵敏的指标，更不用说央行官员了。

好吧，那就不要看图表，也不要太相信数据，但话语呢，话语肯定会有明确的意义，是吧？否则，“美联储何时会升息”这件事，看来也就太反覆无常了。

是的，美联储让我们相信，话语是有用的指引，但也只有在某些背景下的某些话语才是有效的。他们说，货币政策声明是最好的引导。

那么美联储主席的谈话又如何呢？在上回政策会议后的记者会上，叶伦被问到如何定义终止买债计划到第一次升息之间的这段时期，她回答道：

“我们在声明中用的措辞是‘一段相当长的时间’。所以，我想，你们也知道的，这类措辞是很难定义的。不过，你们知道的，这可能意味着大概六个月左右的时间，诸如此类的。”

**诸如此类**

的确，如果你听得出这意思，只是诸如此类，并非十分笃定。

事实上，美联储并没有欺瞒大家，他们本身也不清楚何时或者如何达到可以开始升息的状况。

别会错意了，我并不认为美联储要有对事情坚信不移的傻劲。我完全理解，他们所能取得的资讯有限，能控制的也不多。

问题在于，市场的反应完全是另一回事。

那么，投资人究竟该如何回应这新型态的模棱两可呢？或者我们该说，这是美联储的新概念，愿意承认含糊不清是合适的作法？

对于这件事，有两类对立的看法，而市场也一如往常，在两者之间摆动。

第一类看法是，这对风险资产来说是绝佳消息。美联储短时间内不会升息，所以赶快买，大买特买，好像现在是1999年或2007年一样，和那时不同的是，这次有信心美联储会尽可能长时间维持宽松。这是市场周三时的状况，但这想法可能是错的。

另一类看法就没那么乐观了，而周四的卖压可能就是受这类看法影响。如果美联储短时间内还无法升息，而且也无法确定何时可能升息，或许景况并没有想像的那么光明。

毕竟，美联储仍在继续缩减买债计划，我们或可将之视为买债对金融经济助益大于实质经济的讯号。因此，在量化宽松的支持缩减，而近零利率也阻碍了新刺激措施的情况下，美联储又对升息之路如此缺乏信心，或许也让我们了解到经济实际的状况，以及较高风险股票和债券的真正价值。

如果市场紧抓住这样的看法，可能还会再跌一大段。(完)

(译文审校 徐文焰)

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