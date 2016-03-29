《SAFT专栏》评价基金经理业绩的基准 导致金融市场和经济动荡

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/徐文焰/龚芳

路透3月29日 - 金融市场的问题，甚至经济的问题，出在基金经理身上。

具体来说，用于判断和奖励基金经理表现的各项基准，没有达到其最根本的目的：保护投资者利益，把资本配置到使用效率最高的地方。

这是国际货币基金组织(IMF)前官员及基金经理Paul Woolley，以及英国伦敦政经学院的Dimitri Vayanos在最近发表的文章中提出的论断(here)。

目前全球多数资金管理所遵循的安排，是把一个错误假设与一套起反作用的激励措施相结合。该错误假设认为市场是有效率的，而这些激励措施只会驱使基金经理炒起金融泡沫。

根据基于企业市值的各项基准来评判基金经理的表现，最终结果是奖励那些善于管理自己职业风险的人。

最糟糕的是，资金主人与经济受到损害。资金主人的投资会以失败而告终。而经济则会面临这种局面：流向效益最好企业的投资不足，而流向所谓“热股”的投资则过多。结果只能是：繁荣与萧条交替。

那些寻求经济长期停滞答案的人，也许想关注一下。

“首先，当前的体系受到有效率市场这一学术理论的支持，经济以及最终的资产所有人成为了牺牲品。资产所有人分散、对伸向他们的黑手毫无所觉而且势单力孤，”Woolley和Vayanos写道。

“资本主义面临着自我终结的险境，除非当前的荒谬局面得到正视和扭转。”

这话听起来刺耳，但回头看看基金管理基准大发展时期的结果就会发现，其实这么说也有道理。

从根源上来说，与“股东价值最大化”的理念一样，市场资本化基准的应用也是有效率市场假说的负面效应。这一理论认为，股票和债券价格完美地反映了对其收入与价值创造能力的最佳猜测。

但由于市场并不是有效率的，作出有效率的假设反而会进一步降低市场效率，最终会破坏价值。

相当一部分基金经理都肩负一项任务，就是在不作出过多大额押注的情况下跑赢一项市场指数，或者击败其他基金经理的表现指数。即便那些没有此类任务的经理也对这些基准亦步亦趋，因为投资者会据此追踪市场表现和竞争情况，进而作出评判。

**事与愿违**

理论上讲，这种作法本应该令基金经理保持诚实，为投资者提供明确的判断标准，并且尽可能减少把资金交给并不知根知底的人而导致的利益冲突。

但在实际操作中，当前这种制定表现基准的作法往往导致市场扭曲。

设想以下情境：一名基金经理相信某支热门股的股价已高过基本面价值，因而低配该股。但如果这支股涨得愈高，该经理人会愈落后于基准指标或同业表现，也就愈有可能失去客户。因此，基于人性始然，这名基金经理就会砍掉低配的评等，进场敲进该支股票。这将推动估值过高的股价进一步上涨，追涨杀跌型投资者利用这点，围绕那些与指标绑在一起的个股进行操作，在股价刚涨时买进，刚开始走低时卖出。

文章作者认为，这一切解释了高风险股票表现反倒不如较安全股票这种难以看懂的反常现象，过去70年美国股市以及诸多资产市场中这种情况屡见不鲜。这也有助于解释股票为何总倾向于往同一方向移动，即所谓的惯性。基金经理一窝蜂买进波动大、风险高的股票，导致其估值过高，最终表现相对逊色。网路泡沫随之而来，连带让投资者及经济为此付出代价。

在此同时，根据顾问公司BCG数据，2014年资产管理行业利润率高达39%，比饱受诟病的制药行业高出一倍有余。

搞清楚了状况，我们要怎么做呢？

Woolley及Vayanos认为关键在于价值投资策略，该项策略企图从基本面价值及市场定价间的落差当中牟利。尽管价值投资通常表现较佳，但这需要秉持耐心，惟有中长线才会取得较佳的风险调整后报酬。

当前的市况更是如此，新近出现的热门股现象每隔几年就会扭曲市场。很不幸，这需要基金投资者的信心有一个大幅提高才行。他们按产品的设计将资金委托给基金经理打理，而要看出后者的操盘表现优于大盘，或许只能等10年才能看得到。因此投资人需要具备钢铁般的神经，外加不收看电视财经节目。

然而，这样做的好处是投资人拥有更多退休资金，而所有人也将享有幅度更大且更为顺遂的经济成长。(完)