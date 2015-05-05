《SAFT专栏》去全球化的世界越来越大 可能对投资者不利

撰稿 James Saft；编译 张涛/王洋/汪红英

路透5月5日 - 世界正在变大，而不是变小，金融市场与投资者可能不喜欢这种变化。

对于金融市场来说，许多重大事件，从英国周四大选到希腊违约悬疑，以及拟议中的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)遇到新阻力，实质都是去全球化。

去全球化就是部分逆转长期以来的全球化趋势。全球化促进了全球各地资本、商品与服务的自由流动。

金融危机爆发后，反对全球化的势力与利益集团浮现。其中包括寻求加强对银行业控制的各国政府；富裕国家的政客与工会，他们认为全球化威胁中产阶级的就业与收入，而好处却集中在上层社会。

全球化面临阻力的证据唾手可得。英国5月7日大选，任何政党都不可能获得多数选票，其中蕴含双重风险：英国是否退出欧盟，苏格兰是否继续留在联合王国之内。英国首相卡梅伦承诺，如果他的保守党赢得大选，将在2017年底前举行关于英国是否退出欧盟的公投。誓言独立的苏格兰民族党(SNP)获得的支持大增，使其更可能成为权力掮客，并可能提高苏格兰再度举行独立公投的可能性--目前举行投票的可能性比较微弱。

英国最大的银行汇丰控股表示，可能会因为2008年金融危机后的“监管和结构性改革”而将总部搬迁至英国以外的地区。汇丰还称另一个原因是对英国是否将留在欧盟的担忧。这些令英国拥有最为严格的银行监管的改革，本身就是一种全球化的退步，就如同离开欧盟一样。

希腊和欧元区伙伴之间围绕债务的缠斗最终或许将导致该国退出欧元区。而当初创设欧元区的一部分初衷，就是意在利用全球化所带来的收益。

再来考虑下美国国内突然兴起的反TPP声音吧。认为更为便利、不断增长的贸易能够带来好处的想法，是全球化的核心，支持者们认为贸易能够给经济中所有的部门都带来好处。不过，美国的中左翼民主党人士和右翼共和党人士罕见的联手结盟，已开始威胁到TPP计划。反对者提出一系列理由，主要的是担心全球竞争的压力加大会不利于美国的就业和民众收入。如果奥巴马推行TPP获得成功，那么这个计划将覆盖规模占到全球40%的经济体。

**一体化紧密度下降**

作为全球化速度关键指标的国际贸易增速正在放缓。根据荷兰经济政策研究局(Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis)的数据，今年1月和2月全球贸易量分别下滑1.6%和0.9%。更为令人注意的是，自金融危机以来，全球贸易的扩张速度大体上仅持平于全球经济增速，之前的年份通常是轻易就超过全球GDP增速。

跨境资本流动也未回升至危机前的峰值，表明全球金融系统并未完全一体化。这部分是因为金融一体化在一定程度上是冒险的结果，但现在冒险被认为是不明智的，此外还因为让汇丰感到头疼的那些监管问题。各国现在更有理由为自己的金融系统筑起藩篱。这样做不仅能在发生危机时减轻自身的责任，还能让资金更好地朝着各国的目的和金融需求流动。

如果全球化在促进增长的同时，却导致利益分配更加不平等，则去全球化反而可能带来相反的结果，即增长放缓，但利益分配更加平等，而这是好是坏，端看个人的观点而定。如果你是投资者或金融市场操作者，希望将获利最大化，那么几乎可以肯定，这并不是你想要的。

如果去全球化的力量占据上风，有两个影响是投资者容易看到的。首先，增长将放缓，这对资产价格是不利的，很有可能导致资产价格下跌。此外，更加公平的利益分配意味着，企业利润率将下降，这也会导致资产价格下滑。

其次，如果全球经济体和市场的联系减弱，那么他们的关联性也将下降。准入门槛较高的资本市场将倾向于走自己的路。这或许能在多元化方面带来更多好处。

去全球化若真的发生，将是一个缓慢且一波三折的进程，对于投资者来说，这将是一个痛苦的进程。(完)

(译文审校 王丽鑫/李婷仪/陈宗琦/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。