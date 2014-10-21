《SAFT专栏》IBM之伤--一家巧于财会算计的科技公司

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透10月21日 - 国际商业机器(IBM)公司之伤引人关注，不是在于从中人们可一窥经济，而是因为其揭示了企业如何以及为何运营的真相。

IBM(IBM.N)周一放弃了2015年营业利润目标，将第三季营收锐减归咎于客户支出急转直下。

集董事长、总裁和首席执行官于一身的罗睿兰(Ginni Rometty)说道，“我们看到9月客户的购买行为有明显的降温，我们的业绩显示我们所处的行业正以前所未见的速度进行变革。”

IBM股价应声下挫逾7%，抹去了逾三年来的涨幅。

从所有可能性来看，IBM并不能被简单看作是一家在大经济背景下遭遇拐点的企业，也不能被简单视为技术更新变化的不幸牺牲品。

这是一家在遵循了当下最流行的企业策略五到10年后，变成如今这般模样的企业，这些企业策略就是：金融工程优先于投资，对每个季度的表现最为重视而缺乏长远考虑。

结果就是，IBM成为一家投资匮乏而核心产品业务已经被掏空的企业，而债务负担还加大了。这样的企业远不止IBM一家。

从2000年到2013年，IBM展开了波澜壮阔的股票回购运动，增厚了业绩，但可能是以未来的投资为代价，而作为科技公司，无需向任何人承诺投资。这一期间，IBM在股票回购中花了超过1,080亿美元，还支付了300亿美元的股息，而资本支出仅仅为590亿美元。这样的结果就是同期税前利润率翻番，但是无疑是牺牲了核心业务的价值--导致这些业务的防御性越来越差。

实际情况是，过去六年间，IBM的债务增长了约两倍，而营收基本打平。

在7月，对冲基金经理Stanley Druckenmiller在这样的策略和美联储政策间画了一条线，他称后者刺激企业减少对实体经济中生产率改善和投资的侧重，反而使用廉价资金来借贷并回购股票。

回购股票可以增厚每股盈余(EPS)，这样的策略盛行已久，投资者认为实施这样的策略无损公司竞争能力。

**不能两次踏入同一条河流**

IBM可能只是随着科技进步、市场力量造成的不幸受害者，但是环顾结合超高利润率和超低资本投入的美国经济，很难找到多少公开上市公司跟IBM一样陷入脆弱境地。

“我们认为，IBM和思科、微软、甲骨文和英特尔等公司没什么两样，”Lombard Odier基金经理Eurof Uppington在电子邮件中表示。

“它们都面临着来自新趋势的同样压力，比如云技术、移动、超大规模互联网等，它们都在通过金融工程做出同样反应。IBM可能只是动手稍早。”

Lombard Odier一直对这种所谓的分发股票期权后回购(GOSOBB)的策略持批评态度。虽然根据会计规则，这种策略能抬高营业利润，但和现金薪酬相比，股票期权掩盖了雇员的实际收入。

截止今年年中，如果IBM想要抵消此前五年间员工股票期权造成的股权稀释，就得进行近180亿美元的回购，相当于这五年中全部回购额的三分之一左右。在这些数字方面，IBM既谈不上独特，更远谈不到非同寻常。

这里留下一个更大的问题：在科技日新月异之际，该如何管理好一家科技企业，或是说管理好一个经济体。市场设想出来的企业营收总是比实际情况要更稳定更具持久性。这种假设是基于100多年来对工业企业的分析和投资经验，虽然期间会受到战争、全球化和科技革新影响，但企业仍能享受到变化相对缓和的环境给运营带来的帮助。

金融市场倾向于关注EPS，但却漠视这些营收背后的多种因素，这种想法今天可能会让投资者容易受伤。

IBM十余年来股票回购不断、投资不多，现在开始看起来像是下了一步错棋。(完)

(编译 田建华/朱晓军；审校 高琦)

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