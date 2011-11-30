《Saft专栏》日本与公债信心危机

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Jim Saft 编译 蔡美珍/隋芬
路透11月29日电---日本会变成政府公债信心危机的下一个受害者吗? 尽管日本公共债务高达经济规模的两倍以上,而且还有经济成长低迷及人口老化的问题,但日本政府的10年期举债成本仍然仅略高於1%.
2011年全球市场、或许甚至全球经济的最大主轴,就是政府债券市场的变化,现在推动这股变化的主力,则是投资人发现主权国家有可能违约,而且有时候真的会违约.
目前为止,这对於美国、英国及日本等借款利率受到自己央行庇护的大型经济体而言,其实反而是不错.不过,到了2012年,那些已经攻击过意大利等欧元区国家的狼群,越来越有可能转而盯上其他吊车尾的国家,而基於日本中期基本面的不利条件,该国很可能会成为目标.
"近来其他发达经济体的事件更加显示出,对於财政失衡状况无法持续的国家,市场信心的变化会何等迅速,"国际货币基金组织(IMF)在 上周针对日本发表的一份报告中指出.(here)
就IMF轻描淡写的官式用语而言,这个说法相当於是最高分贝的警告."收益率上升可能导致流动性由全球资本市场抽离,干扰外部条件,并透过传导效应,使其他地区主权债收益率遭遇上行压力."
确实,可以说这就是目前欧洲开始发生的情况,银行及各方投资人受到欧洲市场损失的冲击,而在其他地方出售资产来筹集资本.
不只是IMF提出警告.评等机构标准普尔上周表示,日本首相野田佳彦领导的新政府,在债务问题方面并未取得进展,暗示有可能调降日本评等.
根据IMF说法,可能推动收益率骤然弹升的导火线包括:延误改革、民间储蓄下滑(最可能是由於企业获利减少)、经济成长长期低迷等等,而最可能的就是,日本投资人对於持有日本公债的风险看法急速转变.
投资人暂未动摇
至少到目前为止,日本债务的多数国内持有人似乎并未读过IMF这份备忘录.国内人士占到日债投资者的95%.日本政府一直能以较低的成本不断举债,是由於其国民大量储蓄,且民众及其放置存款的机构都十分偏好把钱存在国内.
这种强烈甚至极端的偏好或许更应归为文化现象,而非理性分析的结果,这种情况也许还会长久持续,而不是简单地受到基本面的影响.另外,日本远不同于意大利或希腊,因为日本有自己的央行和货币,在应对债务危机、甚至是本国债券需求温和减少时就能够灵活得多.需要注意的是,日圆和日本公债在欧洲形势紊乱时大致发挥了避险资产的作用.
话虽如此,就在六周以前,意大利的情况看起来还相当好.如果日本利率开始上升,情况恶化起来也将很快.日本利息支出目前不算高,仅相当於国内生产总值(GDP)的2%,但日债收益率(殖利率)只要小涨一个百分点,日本年利息支出就将翻一倍.
这很容易造成恶性循环.因为银行持有大量日债,利率上涨将使它们遭受大量资本损失,可能导致其他机构不愿借钱给银行,并迫使其抛售资产来筹集资金.若它们选择出售手中的好资产,也即海外资产,则汇回出售所得资金时将推高日圆,进一步压制经济增长,并加剧整体压力.
而基本面也无法长期忽视.据IMF预测,GDP下滑与震後重建,将使日本净公共债务与GDP之比到2015年时增至160%.日本政府融资的重要来源--民间储蓄已经大减,2009年时已仅有GDP的3%,因为老龄人口开始消耗工作期间积累的储蓄.与此同时,社会保障支出膨胀,目前已占到政府全部支出的一半左右.
某个时候,日本将不得不进行改革,否则就会面临危机.对美国而言同样如此,唯一区别就在於时间点不同.
欧洲给出的教训就是,报应可能会来得很快.(完)
--译文审校 丁琦
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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