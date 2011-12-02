《Saft专栏》央行的声望也许大过了能力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Jim Saft 编译 隋芬/张涛
路透12月1日电---从股市的热烈反响来看,央行在全球拥有卓越声望,只是这种声望恐怕超过了它们的实际能力.在六家主要央行周三携手向银行提供廉价融资渠道後,市场强劲上涨.此次联手行动旨在疏通因欧债疑虑而濒临停转的融资市场.
美国联邦储备委员会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB),以及日本、英国、加拿大与瑞士的央行同意提供低价美元互换额度,利率比之前降低0.5%,央行并承诺将维持这些互换安排直至2013年年初.
市场的欢呼雀跃从某些角度可以理解,但我们仍需谨慎,不应该仅因美股大涨约4%,就轻易得出欧洲危机结局也会有相应程度改善的结论.从长期来看,央行想影响任何事物的价值都是困难重重,不过它们对改变事物价格倒是非常拿手.
这次联手行动有点类似2008年雷曼兄弟倒闭後出台的举措,能够降低银行因无法获得美元融资而陷入资金短缺甚至崩溃的机率.美国的银行和货币市场不愿向欧洲银行提供美元,曾一度使前述局面很有可能变成现实,而能削弱这种机率的举措自然受到欢迎.央行的支援将在一定程度上缓解融资市场压力,只是货币市场基金向欧洲银行低价放贷的时光或许早已不在.
但这些举措并不足够,单靠它们无法解决危机和消除全球经济面临的风险.央行打算向具有偿付能力的机构提供流动性,以便其不被短期的市场紧缩所击垮.当央行举措推行到极致时,银行有没有偿付能力实际上都将无关紧要.
毕竟,一家"没有偿付能力的"银行在拥有无(时间和规模)限制流动性的情况下,长远来看都会重新"具有偿付能力".可惜这家银行将无法扮演好资本媒介、发放贷款以及促进经济增长的角色.
长期信贷紧缩
因此,从降低发生自我应验的危机的可能性方面来看,各央行的行为值得称道.但从其它方面来看却很不如人意.欧洲情势给全球造成的一个主要威胁是可能发生新的信贷紧缩,欧洲实际上已经陷入这种境地.欧洲银行业者需要进行资本重组,以抵御欧债危机带来的损失,以及欧洲企业及消费贷款可能给其带来的损失.
仍然有必要开展资本重组,而在重组完成之前,全球经济成长,尤其是欧元区经济成长,将被拖慢.日本的经验明确显示,维持垂死银行的生存,只会延长痛苦,而且很可能导致事态恶化.由於把大量资源投入到这些银行与企业,新兴的和更加健康的银行与企业将得不到资金,等於扼杀了其发展的机会.
当然,此举对於解决欧元区面临的诸多问题也毫无用处.欧洲仍需要想清楚如何发展,如何通过财政联盟来更加紧密地整合在一起.欧洲也需考虑,如何才能摆脱目前相互纠缠在一起、共同沉沦的局面.
这其实取决於德国和欧洲央行(ECB)如何行动.为了保住目前的联盟,德国可能必须在数年内向南欧输送大量支援.与银行业危机不同,这确实不能采用虚招,只凭承诺,不足以促使资金流动.
其次,欧洲央行必须变得更加积极大胆,同时不能那麽顽固不化,鉴於欧洲央行的历史和法规束缚,这也许是不可能完成的任务.这当然意味着还得进一步降息,而这样做就像其在春季决定升息那样,必定会成为最近金融史上的最大错误之一,但也会带来可用资金,也许是给EFSF或IMF,这些资金可以用於直接购买意大利公债,或者用於未来其它需要金援的国家.
这是不切实际的要求.各央行争取到了时间,但到了某一时刻,停车计费表将不会再接受任何硬币,即使是新铸造的硬币.(完)
--译文审校 程琳
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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